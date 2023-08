Pietragalla le respondió a Macri: "Maldonado murió en un operativo represivo irregular"

Macri llamó a Santiago Maldonado "salame distraído" / Foto: Archivo Télam.

Quiero expresar mi repudio a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien sin ningún respeto por Santiago Maldonado y su familia, lo trató de “salame distraído” que “intentó cruzar un río de la Patagonia”

Santiago no “intentó cruzar un río”, su muerte se produjo durante un… https://t.co/4L0be9GCri — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) August 17, 2023

"Santiago no era ningún 'salame', era un joven solidario y su compromiso lo llevó a participar de las protestas en reclamo por el derecho a la tierra que la comunidad mapuche de Pu Lof llevaba adelante" Horacio Pietragalla Corti

Las declaraciones de Macri

"Los ríos de la Patagonia, son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho" Mauricio Macri

Santiago Maldonado no fue ningún salame, lo desapareció durante 78 dias la gendarmeria de Bullrich. Lo increíble es que un Salame e inútil como vos haya sido Presidente de Argentina Mauricio Macri @mauriciomacri#JusticiaPorSantiagoMaldonado #FueBullrich#MacriEsResponsable — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) August 16, 2023

El secretario de Derechos Humanos,, expresó su "repudio" a los dichos sobreexpresados por el expresidente, quien dijo que los ríos de la Patagonia no son "para que cualquier salame distraído" quiera cruzarlos, y recordó que la muerte del artesano se dio "durante un operativo represivo irregular realizado" por el gobierno de Cambiemos."Quiero expresar mi repudio a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien sin ningún respeto por Santiago Maldonado y su familia, lo trató de 'salame distraído' que 'intentó cruzar un río de la Patagonia'. Santiago no 'intentó cruzar un río', su muerte se produjo durante un operativo represivo irregular realizado por su Gobierno y por fuerzas federales que respondían a la entonces ministra de Seguridad y hoy candidata Patricia Bullrich", publicó hoy Pietragalla en su cuenta de Twitter.En esa línea, destacó: "Santiago no era ningún 'salame', era un joven solidario y su compromiso lo llevó a participar de las protestas en reclamo por el derecho a la tierra que la comunidad mapuche de Pu Lof llevaba adelante"., indicó el secretario de Derechos Humanos.En declaraciones que realizó en Montevideo -a donde viajó para presentar su último libro- Macri manifestó quey puso como ejemplo la muerte de Maldonado."De golpe pasa esto, ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada, se puede haber ahogado. Los ríos de la Patagonia, son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho", indicó el expresidente.También: "Santiago Maldonado no fue ningún salame, lo desapareció durante 78 días la Gendarmería de (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich", replicó en Twitter.Las declaraciones de Macri se dieron en el mismo día que, quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano bonaerense.