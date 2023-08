Racing visita a Unión por la primera fecha de la Copa de la Liga

Racing enfrenta a Unión. / Foto: Archivo Télam.

que tiene a la Copa Libertadores como máximo objetivo en este semestre,este viernesEl partido se jugará desde las 19 en el estadio 15 de abril, contará con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y la transmisión de la señal de cable ESPN Premium.La "Academia" viene de hacer un torneo mediocre en el que finalizó en la 12da. posición con 36 puntos, a 25 del campeón River (61) y afuera de los puestos clasificatorios a la próximas copas internacionales.El equipo conducido por el técnico Fernando Gago se reforzó con Agustín Almendra, Roger Martínez, Juan Fernando Quintero, Gastón Martirena y Nazareno Colombo para encarar los compromisos del presente semestre: torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores.Con miras al debut ante los santafesinos Gago no podrá contar con el delantero colombiano Martínez (lesión muscular en el bíceps femoral del miembro inferior derecho) y el mediocampista Juan Nardoni (lesión en el bíceps femoral derecho).Además, con la mente puesta en el choque de ida ante Boca por la Libertadores, "Pintita" le dará descanso al arquero Gabriel Arias, quien sigue con la puesta a punto de la distensión en el sóleo de la pierna derecha, y en su reemplazo estará Matías Tagliamonte.Mientras que en la zona defensiva, Leonardo Sigali y Gabriel Rojas dejarán sus lugares para que ingresen Nicolás Kozlovsky e Ignacio Galván, respectivamente, con la intención de llegar descansados al duelo copero de la semana entrante ante el "Xeneize".En la misma línea, Gonzalo Piovi no podrá ser tenido en cuenta porque debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la última fecha del torneo pasado ante River. Su lugar será cubierto por Santiago Quirós.En la zona media, Aníbal Moreno también será preservado para el primer "chico" ante Boca y en su reemplazo ingresará Santino Vera.Los refuerzos Quintero y Almendra, por su parte, irán al banco de suplentes e ingresarán en algún tramo del encuentro para ir ganando ritmo de competencia.Unión, en tanto, terminó el pasado torneo en la vigésima posición con 30 unidades, lejos de la zona clasificatoria a las competencias internacionales y terminó invicto en los últimos cinco encuentros con cuatro empates y una victoria (2 a 0 frente a Defensa y Justicia en la última fecha).El entrenador Cristian González no incluirá caras nuevas en el debut ante la "Acadé" debido a que Unión todavía no consiguió levantar las inhibiciones que pesan en la FIFA sobre la institución santafesina por deudas con tres clubes del exterior.Así, el "Kily" presentará una formación con 11 futbolistas que ya estaban bajo su mando al final del torneo pasado.El historial entre Racing y Unión registra 61 enfrentamientos con 21 triunfos de la "Academia", 16 del "Tatengue" y 24 empates.: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Mateo Del Blanco; Jerónimo Dómina y Mauro Luna Diale. DT: Cristian "Kily" González.Matías Tagliamonte; Tobías Rubio, Nicolás Kozlovski, Santiago Quirós e Ignacio Galván; Nicolás Oroz, Santino Vera y Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.Árbitro: Darío Herrera.VAR: Lucas Novelli.Cancha: 15 de abril, de Unión.Hora de inicio: 19.TV: ESPN Premium.