Arauz: "La gente no quiere ni novelerías ni apuestas"

Andrés Arauz abogó porque "el pueblo ecuatoriano tome conciencia del grado de complot que se armó" / Foto: AFP.

El candidato a la vicepresidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz, confió en que el electorado ya no quierey advirtió que el partido estaba encaminado a ganar en la primera vuelta del domingo, pero tras el crimen de Fernando Villavicencio se armó una campaña sistemática" contra la fórmula "explotando la rivalidad política"."RC estaba muy encaminada en la dirección de ganar en primera vuelta. Era claro que había una amenaza para las elites conservadoras y las mafias organizadas que están en el Estado. Y ahora hay un despliegue mediático internacional y nacional" contra el binomio que encabeza la asambleísta Luisa González, denunció Arauz.En conversación con Télam, el economista de 38 años, ministro del expresidente Rafael Correa, juzgó "alarmante el grado de exclusión" de algunos sectores sociales, evaluó quee instó a las organizaciones sociales a trabajar en "un gran plan de reconciliación nacional".Andrés Arauz: Definitivamente la semana pasada el país quedó en shock. Ecuador nunca tuvo episodios de violencia política pronunciados y en esta campaña, en cambio, tuvo varios. Nos deja descolocados. No solo es un asesinato, sino un ataque a la democracia.Revolución (Ciudadana) estaba muy encaminada en la dirección de ganar en primera vuelta. Era claro que había una amenaza para las elites conservadoras y las mafias organizadas que están en el Estado. Teníamos una intención de voto del 44%. Y ahora hay un despliegue mediático internacional y nacional y algunos videos preparados que generaron un ataque sistemático a nuestra fórmula explotando la rivalidad política que teníamos con Villavicencio. Atentaron contra la oportunidad democrática de deshacernos de este gobierno.AA: Es difícil, pero esperamos que el pueblo ecuatoriano tome conciencia del grado de complot que se armó. Yo rechazo contundentemente cualquier acusación o insinuación de que las candidaturas nuestras podamos tener algo que ver. Nos enfrentamos con Fernando en la Asamblea (Nacional), en los medios, en la justicia y ahora en las urnas, pero quienes cometieron asesinatos tienen que ver con el gobierno actual.Para nosotros fue difícil entrar a ciertos territorios porque los controlaban algunas bandas delincuenciales. Yo, que estuve en campaña en 2021, vi la rápida degradación en zonas en las que el Estado perdió todo control.AA: Después de la pandemia, en vez de invertir recursos en la gente, en la sociedad, el presidente Guillermo Lasso firmó un acuerdo con FMI y lo empezó a ejecutar disciplinadamente. Lo que ellos llaman programa exitoso significó la destrucción de los servicios públicos, de la educación, el desabastecimiento del sistema de salud pública con despidos de médicos y enfermeros, el abandono de la infraestructura estatal... Una ausencia general del Estado. Es alarmante la situación de exclusión que vive la población, y a eso sumamos la violencia y la crisis migratoria: 220.000 ecuatorianos se fueron del país sin retorno desde la llegada de Lasso.AA: Nosotros proponemos la declaración de emergencia en varios rubros: educativo, social, en salud, en vialidad y en seguridad, claro. Lo más triste es que el Estado no está haciendo todo su esfuerzo: hay subejecución presupuestaria. Evidentemente eso es preocupante. Se podría actuar con contundencia: desencadenar los recursos públicos que le urgen a la sociedad, reconstituir el tejido social, reforzar el espacio público y anteponer las necesidades de las grandes mayorías.Eso solo se logra si se derrota al crimen organizado con un Estado presente, con una institucionalidad funcionando.AA: Somos conscientes de que hace dos años no supimos leer adecuadamente que una buena parte de la población atribuía el gobierno de Lenín Moreno a nuestro proyecto, pese a la traición que significó esa gestión. Los que estábamos adentro lo veíamos, pero para una parte del pueblo eso no estaba claro. Llevábamos la carga de Moreno. Ahora está más claro: la gente pudo contrastar...Y otro punto: en aquel momento el movimiento indígena convocó al voto nulo. Ahora no hacen campaña por nosotros, pero al menos dieron libertad de acción. Y creemos que podemos tener respaldo en ese sector.AA: Siempre consideramos que RC es un equipo. Y por eso en febrero logramos éxitos importantes. Un equipo, una filosofía, una forma de hacer gobierno. Proponemos retomar algunos planes sobre la base de la amplitud que representa nuestra fuerza.No necesitamos llenarnos de demagogia, sino volver a lo que supimos hacer y enfrentar. Lamentablemente la violencia tuvo que ser desplegada por parte del Estado para desencadenar un cambio en esta elección. Y parece que están logrando desencajar al electorado.En propuestas, en equipos, no tenían lo que RC puede ofrecer. Tuvieron que acudir a la violencia, hasta sacrificando a una figura.AA: Suma, por supuesto. Aporta muchísimo su condición de mujer, de madre. Fue fundamental para nuestro crecimiento. Fue madre muy joven, se formó de grande; su historia de vida fue muy importante para proyectar esta lucha y esta aspiración. Por eso el apoyo con toda la fuerza. Tiene una importante preferencia que sobrepasa lo significativo.AA: Es que no hay que verlo desde la lógica de un único partido, sino de poner al Estado en el centro de esa coordinación. El país es pequeño pero diverso y el elemento que siempre dio la cohesión fue el servicio público digno. Hay que dar alternativas en cultura y deporte, en el sistema vial, en salud y educación... El esfuerzo debe desplegarse a nivel superestructural. Sí se requiere de consenso y reconciliación, y eso va más allá de los partidos.Las otras siete candidaturas son de dirigentes que no tenían fuerza propia, que vienen de afuera de la tarea política. El acuerdo debe ser con los sectores sociales: con organizaciones, docentes, estudiantes, con colectivos de mujeres, la Iglesia, los medios... Hay que reconstruir el tejido social.AA: Lo nuevo ya lo tuvieron con Lasso. Fue efectivo hace dos años. Ahora la gente no quiere ni novelerías ni apuestas, sino la certidumbre de un país que funcionaba, que estaba planificado. Planes de largo plazo.AA: Ya nos pasó hace dos años. Creo que lo que vive el país ahora amerita que se reflexione sobre eso, si esa debe ser la meta. Estaremos haciendo todo el esfuerzo para lograr la victoria el domingo, pero estamos listos para el desafío de una segunda vuelta. Invitamos a todas las organizaciones, a los movimientos que no entren, a construir un gran programa de reconciliación nacional. El país lo merece. Ya sufrimos lo suficiente con Lasso.