"La inversión en ciencia es fundamental en el desarrollo”, dijo la vicepresidenta del INTA

La funcionaria enfatizó que este se trata del “siglo del conocimiento” / Foto:Archivo.

"El Conicet es un organismo fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, y sus propuestas dañarían gravemente la investigación científica argentina” Nacira Muñoz

El Inta desarrolló, a través de su Instituto de Virología, “la primera vacuna contra la leucosis bovina", entre otros logros.

La ciencia en Argentina

Qué hace el INTA

Un caso es la producción, en “articulación público-privada”, de “variedades de cebollas, zapallos y zanahorias que se consumen en Argentina, pero también se proveen al mundo”

La vicepresidenta del(INTA),, tildó de “ignorante” al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por su propuesta de cerrar o privatizar el Conicet; y subrayó que la inversión en ciencia y tecnología es “fundamental y estructural en el desarrollo mundial”.“Las declaraciones de Javier Milei sobre el Conicet son irresponsables y peligrosas. El Conicet es un organismo fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, y sus propuestas dañarían gravemente la investigación científica argentina”, sostuvo Muñoz en diálogo con FM La Patriada.y, en ese marco, “la inversión en ciencia y tecnología es fundamental y estructural en el desarrollo mundial, independientemente de los sistemas políticos y económicos, siendo una prioridad de los países”., repudió Muñoz, quien pidió “dar el debate, hablar, dialogar y reflexionar sobre semejantes barbaridades”.Uno de los puntos discutidos es la articulación del sistema científico público con el privado.“El Estado genera bienes públicos de las instituciones de ciencia y tecnología que pueden ser apropiables o no apropiables. Hay muchos bienes públicos en los que la ciudadanía se apropia en modo gratuito y una gran cantidad que son apropiables por el sector privado”, diferenció, y enfatizó que “cuando las instituciones son capaces de acompañar y facilitar desde el sector público, el efecto social es mucho mayor”.En Argentina, en particular, Muñoz subrayó que “la innovación e inversión en ciencia y tecnología permite crear y distribuir mucho mejor los beneficios porque se trata del motor dey la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población”.La directiva del INTA también se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),, quién se diferenció de Milei y afirmó anoche que “la ciencia es fundamental”.“Probablemente sea genuino o parcialmente genuino el comentario de la candidata a presidenta, pero si lo consideran una prioridad tienen que invertir, y eso no fue lo que sucedió durante el gobierno anterior de Mauricio Macri”, apuntó Muñoz, e indicó que, sostuvo, tras lo que ejemplificó la importancia que tiene el INTA en el sistema productivo nacional.. Tenemos una planificación estratégica a largo y mediano plazo en conjunto para el abordaje de problemas concretos, y generamos tecnologías duras y blandas para acompañar al sector productivo en diversas dimensiones”, destacó.Un caso es la producción, en “articulación público-privada”, de “variedades de cebollas, zapallos y zanahorias que se consumen en Argentina, pero también se proveen al mundo”.Estas variedades “están particularmente destacadas por su calidad, rendimientos y uso eficiente de los recursos naturales”, y son utilizados por multinacionales como “Knorr y Unilever para sus sopas, caldos y purés”, afirmó., en articulación con la Secretaría de Energía, sobre todo en lugares que están muy alejados de la red eléctrica”, ilustró.Por último, recordó que el organismo desarrolló, a través de su Instituto de Virología, “la primera vacuna contra la leucosis bovina: una enfermedad viral endémica que afecta principalmente al ganado lechero y que ocasiona inmunodepresión en los animales, derivando en mayores costos para los productores”.Dicha vacuna, en otro caso de articulación con el sector privado, será “comercializada en el país y en el exterior” por este último, explicó.