Aprueban la candidatura de Zurita en reemplazo del postulante asesinado

El Consejo Nacional Electoral aprobó la candidatura del periodista Christian Zurita / Foto: AFP.

Será el rostro de Villavicencio, y no el de Zurita, el que aparecerá en las boletas electorales

Antes de ser asesinado Villavicencio acusó al líder de la banda criminal "Los Choneros" de amenazarlo de muerte / Foto: Archivo.

Nulidades

Zurita y Villavicencio También periodista y crítico del correísmo como Zurita, Villavicencio fue asesinado a tiros por un sicario colombiano el miércoles 9 de agosto al salir de un acto electoral en el norte de Quito.



Antes del crimen, acusó al detenido líder de la banda criminal "Los Choneros", aliado del cartel mexicano de Sinaloa, de haberlo amenazado de muerte.



Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, era un periodista de investigación. Uno de sus trabajos junto a Zurita llevó a Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, a ser condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción.



El propio Villavicencio fue luego llevado a la Justicia por Correa, acusado de injurias, pero esquivó su condena fugándose y escondiéndose en la selva amazónica hasta que prescribió su condena, en 2015.

Con chaleco antibalas y protegido por policías Zurita visitó el sitio donde fue asesinado Villavicencio / Foto: AFP.

Campaña y homenaje

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuadorde este domingo, en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios la semana pasada cuando salía de un acto de campaña en Quito."Por unanimidad y con base en el informe puesto a nuestra consideración, calificamos la candidatura presidencial de Christian Zurita, auspiciado por el Movimiento Construye, para participar en las Elecciones Anticipadas 2023", expresó la titular del CNE, Diana Atamaint, a través de la red social X, antes Twitter.El CNE señaló en un comunicado que ", por cuanto el candidato no se encuentra afiliado o adherido a ninguna organización política. En consecuencia, se aprobó la calificación de su candidatura, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa electoral".Previamente a la aprobación de la candidatura de Zurita, de 53 años, el mismo CNE dio vía libre a sus aspiraciones presidenciales al desestimar un recurso que presentó la fuerza del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) para impedir su postulación.El correísmo aseguraba que Zurita aparecía inscrito con el partido Renovación Total (Reto) y no con Construye, que da el aval presidencial,El rostro de Villavicencio, no obstante, será el que aparecerá en las boletas electorales en lugar del de Zurita, dado que las boletas ya se imprimieron, informó el CNE.Zurita sostuvo que un documento que lo vinculaba con Reto, por lo que pidió al CNE quitarle validez de cara a la primera vuelta del domingo.La entidad le dio la razón y, dijo Atamaint, informó la agencia de noticias AFP. El supuesto conflicto de Zurita le hubiese impedido ser aspirante al poder por violación de las normas electorales."El correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura", señaló más temprano en X el Movimiento Construye, el partido de Villavicencio,en intención de voto detrás de la correísta Luisa González.Con chaleco y casco antibalas y protegido por policías, el ahora presidenciable Zurita visitó el miércoles el lugar donde fue asesinado Villavicencio."En este momento de profundo pesar,, un líder apasionado y comprometido cuyo legado perdurará en el tiempo. Su incansable dedicación a nuestro país y sus valores resonarán en cada paso que demos hacia un futuro mejor", manifestó por X.