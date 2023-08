Servini pedirá que en octubre se voten por separado candidatos de CABA y nacionales. Foto: Victoria Gesualdi

La solicitud de la jueza

El problema de las máquinas electorales

La jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires,las candidaturas locales de las nacionales.Según confirmaron fuentes judiciales, la magistrada reveló que prepara un escrito inconvenientes que hubo con el voto electrónico el domingo último, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del distrito, que se desarrollaron en forma concurrente con las nacionales.Para ello,, enviados por delegados de la Justicia electoral en las mesas de votación.En la presentación, la magistrada con competencia electoral en el distrito, vinculadas a estos hechos.En estos días se realiza el escrutinio definitivo de las PASO para autoridades locales y nacionales de manera separada.Según precisaron las fuentes,, de manera que, si se producen problemas con las máquinas para el voto electrónico, eso no demore o impida a los electores emitir su sufragio para las autoridades nacionales con boleta de papel.Si esto no es posible,Para las PASOy los electores tuvieron que sufragar en el mismo acto con los dos sistemas distintos.Pero, inconvenientes con su funcionamiento, largas esperas y muchos votantes se retiraron sin emitir su sufragio.Servini redactará el escrito durante esta semana y se prevé que lo presente este viernes o el martes próximopara las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, del distrito.De ese total,, cinco "impedimento para el voto por parte de autoridades de mesa" y dos por "cuestionamiento al anonimato".En este último caso se trata de una posible violación al artículo 141 del Código Nacional Electoral, en relación a que el voto electrónico no garantizaría el secreto necesario para emitir el sufragio.El domingo último, durante la jornada electoral en CABA,, en una transmisión especial por las elecciones.A estas denuncias se sumó la presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que recayó en el juzgado federal 6, contra la firma "Magic Software Argentina", y el Instituto de Gestión Electoral de CABA y sus responsables."Magic Software Argentina y los funcionarios tendrían que haber previsto que estas graves circunstancias, su negligencia, 'dejó a ciento de miles de ciudadanos' con imposibilidad cierta de emitir su voto, y posibilitó el fraude electoral", sostuvo la denuncia, que aludió a un posible "fraude electoral por negligencia".para votar precandidatos a jefe de Gobierno porteño y a cargos locales en el marco de las PASO, cuestionó Servini el domingo.Su reclamo recibió luego el respaldo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que avaló la decisión de indicar al electorado que vote sólo cargos nacionales con boleta de papel en aquellos casos en que no funcionara la máquina para sufragar por los cargos de CABA.Los inconvenientes derivaron en la extensión del horario de votaciónEntre las irregularidades que mencionó la magistrada, estuvo la coexistencia en el cuarto oscuro de dos votantes, uno para sufragar autoridades nacionales con boletas de papel y otro en la máquina para el voto porteño"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA, advirtió la jueza en esa oportunidad.