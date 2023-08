Cerruti: "Estamos trabajando cada día para mejorar la situación"

Cerruti sobre Massa: "Todos creemos que el ministro está haciendo un trabajo extraordinario" VER VIDEO

Foto: Daniel Dabove

Críticas a Milei

Foto: Daniel Dabove

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, envió un mensaje a los votantes tras las PASO del domingo, al señalar que el Gobierno está "trabajando cada día y a cada momento para mejorar la situación" socioeconómica del país, pidió "perdón por no haber podido llegar a representar" a la ciudadanía con las políticas del gobierno y, de cara a las elecciones de octubre, dijo que que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza "son dos opciones que representan lo mismo".Particularmente, indicó que las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de implementarse, "serían la ruina para la Argentina y las familias"., afirmó en la conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, la primera tras las PASO del domingo.Para Cerruti, "hubo una cantidad de ciudadanos que expresaron su bronca, su enojo, su frustración, sus críticas, su apreciación de como ellos y ellas la están pasando mal en su vida cotidiana, o como ven que está mal el país" y, en ese sentido, expresó: "Les pedimos perdón por no haber podido llegar a representarlos por las políticas de este Gobierno"."Estamos trabajando todos los días para una Argentina más justa y equitativa. Hay que ponerle más velocidad a algunas cosas, estamos a tiempo de mejorar y cambiar", estimó.Sobre los votos que consiguió Milei el domingo, Cerruti manifestó que en ellos "hay una expresión de una defensa a una cuestión ideológica y no solo es una situación económica, más allá de que otros lo hicieron por su bronca o frustración. Hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas".Para Cerruti, las propuestas de Milei "serían la ruina para la Argentina y las familias", al tiempo que dijo que el libertario "tiene actitudes de mucha ignorancia" y que su plataforma electoral es "imposible de llevar adelante"."Hizo una comparación absurda sobre la NASA y el Conicet. Tiene actitudes de mucha ignorancia, tira frases mágicas que sólo le sirve para los zócalos de TV. Esperemos que empiece a explicar esos títulos, que son imposibles de llevar adelante, y en caso de aplicarlos serían la ruina para la Argentina y las familias involucradas", dijo la portavoz en la rueda de prensa.Por otra parte, Cerrutti resaltó que "cuando Milei habla de los ministerios que va a cerrar, en realidad, lo que anticipa es sobre los temas que no le interesa como el de los derechos de la mujer, la ciencia y la cultura"."Es unporque hay alguna gente que tiene un sentimiento conservador", añadió.Al iniciar su intervención, Cerruti analizó que en las PASO del domingo "una cantidad importante de personas votaron en blanco, lo que nos alerta y nos preocupa" y dijo que "es importante entender las razones de porque algunos decidieron no votar y otros votaron en blanco".Sobre Juntos por el Cambio (JxC), la portavoz sostuvo: "Entendemos que hay un montón de gente que eligió en la interna -de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- y decidió que -Bullrich- será la candidata en octubre. Por alguna razón, decidieron que quieren volver al Gobierno que gobernó al país entre 2015 y 2019".encabezado por Mauricio Macri, dijo.Respecto al apoyo en las urnas obtenido por el frente oficialista Unión por la Patria (UxP), la Portavoz planteó que "es momento de ser realista e ir paso a paso porque no es un panorama tan diferente de lo que esperábamos, pero sí en el orden, aunque siempre se habló de una elección de tercios".Finalmente, Cerruti dijo que en el Gobierno no sienten que "para nada es un cheque en blanco sino una manera de acompañar" la gestión.