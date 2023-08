Argentina no pudo ante Bahamas en su debut del clasificatorio olímpico

Campazzo el conductor de Argentina. / Foto: Emilio Rapetti.

🏀 No se pudo en el debut



🔜 Mañana vamos por el pase a semifinales ante Cuba en La Banda pic.twitter.com/VQZ3cqWrYj — Argentina Básquet (@cabboficial) August 17, 2023

este miércoles, en partido correspondiente a la segunda fecha de la zona A del Preclasificatorio Olímpico continental, que otorgará un cupo para un próximo torneo repechaje hacia París 2024.En el estadio Ciudad de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Pablo Prigioni diseñó un contundente funcionamiento en el primer cuarto (lo ganó por 37-25) y luego se desdibujó en buena parte del cotejo. Recién sobre el final del partido, el quinteto local reaccionó y achicó las cifras, pero el elenco caribeño controló los embates y se llevó la victoria.La progresión del triunfo visitante resultó la siguiente: 25-37, 55-53, 82-67 y 101-89.El alero santafesino(Gran Canaria, España(3-5 en dobles, 5-7 en triples), 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en los casi 30 minutos que estuvo en cancha.El base cordobés Facundo Campazzo (flamante contratación del Real Madrid) exhibió destellos de su talento y culminó con un saldo de 18 unidades, 10 pases gol, 7 robos y 4 rebotes en 29m.En Bahamas, el alero de los Phoenix Suns de la NBA, Eric Gordon, selló una fantástica labor, con 24 tantos (5-10 en dobles, 1-2 en triples, 11-12 en libres), 3 asistencias, 2 recuperos y un rebote. Mientras que su compañero en la franquicia de Arizona, el interno DeAndre Ayton, también edificó una convincente tarea, con 22 unidades, 15 rebotes y 3 bloqueos.El tercer representante NBA del cuadro centroamericano, el escolta Buddy Hield (Indiana Pacers), también contribuyó con eficacia y cerró una faena con 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.El primer segmento mostró a una Argentina rápida, con una interesante efectividad en los lanzamientos a distancia (6-8 en triples), que le permitió escaparse en la pizarra y quedar 22-9 arriba, con apenas 4 minutos en el reloj.Campazzo (10 puntos, 5 recuperos y 4 asistencias) más Brussino (9 tantos, 3-3 en triples) exhibieron planilla perfecta en lanzamientos de cancha y se erigían en los puntales en los que se sustentaba el equipo del DT Prigioni para sostener una ventaja que fluctuaba entre los 8-14 tantos. También contribuía la sólida labor defensiva de Francisco Cáffaro.El conjunto caribeño se apoyaba en la capacidad atlética bajo el canasto de Ayton (10 unidades, 5-7 en dobles) para maquillar una diferencia que en el funcionamiento –inclusive- era mucho mayor.El tanteador 37-25 con el que el elenco albiceleste terminó el primer cuarto pareció un bálsamo benéfico para un equipo centroamericano, que estuvo permeable en defensa.Sin embargo, el desarrollo se modificó en el segundo parcial, cuando Bahamas encontró facilidades y libertades que no había tenido en los primeros 10m.De hecho, la salida prematura de Cáffaro (tres foules) se convirtió en un problema para un quinteto albiceleste que no supo cómo detener los arrestos individuales de Gordon (12 puntos), Hield (6) y Ayton (6).Además, en ataque, el equipo de Prigioni ya no tuvo tanta eficacia, porque apuró los tiros al aro y no apostó a la fluida circulación. En suma, Argentina se ‘empantanó’ y terminó padeciendo los corridas de un rival que se llevó el primer tiempo por un doble: 55-53.El tercer período no hizo más que intensificar el dominio bahameño que muy rápido se escapó con algunas conversiones al canasto (65-58, a falta de casi 5m.) y continuó lastimando bajo el cesto con los aportes de Munnings y Hield.El conjunto local no encontró –además- la luz para encender los caminos hacia el aro, con ofensivas forzadas que, generalmente, culminaban en disparos fuera de foco. Por ello, la diferencia que sacó Bahamas (82-67) al cierre del cuarto no sorprendió a los presentes en el estadio Ciudad.En los últimos diez minutos, el quinteto local asumió una postura más férrea en defensa, ajustó las marcas y redujo la diferencia, a partir de algunas apariciones de Brussino (5) más la voluntad de Cáffaro (4) bajo el tablero. Dos triples seguidos (uno de Vildoza, otro de Campazzo) dejaron a la Argentina seis abajo (86-92), a falta de 4m. 35s.La reacción del local quedó sepultada, casi en forma definitiva, con un triple de Hield, a 2m. 33s. para el cierre, que ensanchó la ventaja bahameña a nueve (97-88).Argentina buscará mañana ante Cuba (22.10) en La Banda el acceso a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico continental. Por la zona B jugarán también en el estadio Vicente Rosales, los combinados de Chile-Colombia (17.10) e Islas Vírgenes-Uruguay (19.40).(89): Facundo Campazzo 18, Luca Vildoza 15, Carlos Delfino 10, Nicolás Brussino 21, Francisco Cáffaro 10 (FI) Lucio Redivo 3, Gabriel Deck 4, Juan Fernández 0, Patricio Garino 5, Tomás Chapero 3, Gonzalo Bressán 0, Máximo Fjellerup 0. DT: Pablo Prigioni(101): Lourawis Nairn 4, Buddy Hield 23, Eric Gordon 24, Travis Munnings 20, DeAndre Ayton 22 (FI) Franco Miller 3, Kentwan Smith 5, Jaraun Burrows 0, Garvin Clarke 0. DT: Christopher Demarco.Progresión: Argentina 37-25, 53-55, 67-82 y 89-101Arbitros: Krishna Domínguez (México)-Alan Dos Santos (Brasil)-Carmelo De la Rosa Alvarez (Puerto Rico)Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)