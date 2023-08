Excombatientes piden la continuidad de la política de Estado sobre el reclamo de Malvinas

Excombatientes de La Plata tildaron a la dupla Milei-Villaruel como "fuerza de tareas" pro británica / Foto Twitter.

"¿Estamos dispuestos los argentinos a darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un 'no país'?"

"Así como Patricia Bullrich propuso cambiar vacunas por las Islas Malvinas, ahora Javier Milei viene a duplicar la apuesta"

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata calificó este miércoles a la dupla presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei-Victoria Villarruel comoLos exsoldados consideraron que Milei aborda temas "en forma disruptiva" y queEn un comunicado dijeron que el líder de LLA tiene a la premier del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas,, y aseguraron que"¿Estamos dispuestos los argentinos a darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un 'no país'?", se preguntaron.Y aseguraron que los votos obtenidos por la fórmula de LLA en las PASO apoyan a "que ante la crisis que sufrimos los argentinos, producto de las peores recetas neoliberales, el endeudamiento externo, la vuelta de la mano de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional, hoy le propone a la sociedad un modelo de no país"."De esta crisis no salimos con menos Estado, menos políticas públicas, ni con negacionistas como Victoria Villarruel", aseguraron, y rechazaron las propuestas que proponen una salida "sin un Estado presente en políticas sanitarias, con ajuste a los jubilados, reducción de salarios, dolarización y quita de derechos"."Así como Patricia Bullrich propuso cambiar vacunas por las Islas Malvinas, ahora Javier Milei viene a duplicar la apuesta", dijo el Centro, y afirmó que "ahora la fuerza de tarea envía aque los consideremos 'vecinos' a los que instalaron una fortaleza militar en Monte Agradable en las Islas Malvinas que amenazan la Paz de la Argentina y de la región".