Detectaron cuatro nuevos cachorros de yaguareté en los Esteros del Iberá

Foto Prensa Conicet.

La Fundación Rewilding Argentina dio a conocer este miércoles el avistaje dey de esta manera, la provincia se convirtió en el distrito de mayor población de estos animales."En las últimas horas, se visualizaron registros de nuevos cachorros de yaguaretés en monitoreos de cámaras trampas, donde se observa que al menos son 16 los que habitan en Corrientes,", informó la Fundación Rewilding Argentina.Mediante un comunicado se destacó queluego de que "los primeros yaguaretés fueran liberados en el Parque Iberá en enero de 2021 tras 70 años de extinción en la zona y, desde entonces, la población no ha parado de crecer".Rewilding Argentina confirmó que "los últimos monitoreos permitieron detectar. Esto eleva el número de yaguaretés que viven libres en Iberá a al menos dieciséis, pero podrían ser incluso más, hasta veintiuno".con el objetivo de monitorear la incipiente población de yaguaretés de Iberá, las mismas se encuentran en cada uno de los montes de la, en el corazón del Gran Parque Iberá, puntualizó el gobierno correntino."De esta manera, se graban videos de cada animal que pasa enfrente de ellas, y como", precisaron.Los nuevos ejemplares nacidos en libertad fueron observados en las cámaras y no portan collares de monitoreo satelital, lo que solo se puede concretar una vez que llegan a la adultez y pueden ser capturados.En tal sentido, agregaron que "quizás los números parezcan aún bajos, pero la población de yaguaretés en Corrientes representa alrededor del 10% de la existente en Argentina, donde se estima que sobreviven entre 200 y 250 individuos"."Corrientes pasó de no tener ningún yaguareté libre en los últimos setenta años a albergar al grupo más numeroso de la subpoblación chaqueña argentina de la especie, que también habita en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Santiago del Estero", explicaron.Además, subrayaron que "en todas estas provincias el número total de yaguaretés chaqueños probablemente no supere los diez individuos".En tanto, Rewilding Argentina desde su cuenta en Facebook, al describir al yaguareté como especie precisa que su presencia es fundamental en el ecosistemade Iberá, como otros depredadores, herbívoros e, incluso, especies vegetales".