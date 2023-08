Premios Storni 2023: un recorrido por las tres voces ganadoras de la última edición

Gabriel Caldirola obtuvo la primera distinción con "Libro de nubes" / Foto Prensa.

Menciones

Entre más de 1400 obras presentadas en la convocatoria de los Premios Storni 2023, se eligieron tres voces ganadoras que este miércoles por la tarde recibieron el galardón en el Centro Cultural Kirchner: Gabriel Caldirola obtuvo la primera distinción con "Libro de nubes", un poemario que cruza lo arcaico y lo contemporáneo, le sigue Juan Pablo Hidalgo con "Monte camina", un libro que mira la naturaleza, y en el tercer puesto, María Cecilia Perna con su obra "Lugar de agua" donde resuenan ecos griegos.compuesto poreligió en esta oportunidadCon el objetivo dey colaborar con el creciente interés que suscita la poesía en la sociedad y en el mundo editorial, los Premios Storni de Poesía (una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de Nación) reconocen este 2023 tres voces originales de la poesía contemporánea que resplandecieron entre más de mil obras. Además de los tres ganadores,Andruetto, autora de "Los manchados", cuenta a Télam que en la convocatoria "ha habido de todo": "Escrituras que tienen que ver con focalizar en lo muy pequeño, otras con unas formas más expansivas. Algunas más coloquiales, otras con un registro más literario. Una gran variedad de formas que arrastran asuntos pero no son los asuntos lo más importante, sino el tratamiento, la materialidad de la lengua", dice."Nuestros gustos literarios pero sostenidos por un caudal de lectura recogido a lo largo de muchos años. En cada caso, ha sido sobre todo el tratamiento de la lengua y la búsqueda de voces que digan algo nuevo, que se diferencie de lo indiferenciado, de tantos libros o de tanta palabra. Encontramos eso en los tres libros ganadores y en las menciones", asegura Andruetto., dotado por, fue para la obradel"Es un libro muy original tanto en el asunto como en lo formal, en el trabajo con la lengua, la musicalidad y el cruce con el relato. También ese juego entre la poesía y la prosa, con unos versos que parecen como suspendidos. Además hay un cruce entre lo contemporáneo y lo arcaico, que nos pareció muy interesante. Coincidimos rápidamente en premiarlo", cuenta Andruetto sobre el primer Storni.En diálogo con Télam, Caldirola cuenta que la notifica fue "muy grata". "En poco tiempo, el Storni se convirtió en uno de los premios de mayor relevancia acá. Es importante que se le dé esa valoración a la poesía por parte del Estado, más en épocas tan difíciles como las que nos tocan. Es un honor haber recibido el primer premio, con un jurado, además, de poetas cuya mirada tengo en gran estima, y un reconocimiento hermoso para un libro en el que trabajé durante años, y que quiero mucho", señala el ganador.Caldirolaprincipales: "una república autónoma dentro de Grecia habitada solo por monjes cristianos ortodoxos en monasterios muy antiguos", cuenta a Télam. En esa ciudad griega, Caldirola tuvo la oportunidad de "vivir unos días y participar de su vida litúrgica".Después de unos primeros intentos de escritura en verso que no le convencieron, Caldirola tomó una decisión: "Me di cuenta de que al libro le convenía una escritura horizontal", recuerda. "Libro de nubes" son, según describe el autor, "pequeñas condensaciones verbales atravesadas por corrientes de aire que dan, por momentos, la ilusión de avances narrativos". "Lo que se cuenta en realidad es poco, y tiene que ver con un registro en el plano de la experiencia. Hay tramos que tienen algo de diario de viaje, en este sentido. En otros, la referencia se pierde y se trata más bien de buscar una consistencia, una textura, una musicalidad, que se acerque, de una manera incluso pictórica, a la escritura de las nubes en el cielo", detalla el autor."Podría haber sido un libro de horas, pero es un libro de nubes", asegura el también autor de los poemarios "Hilo" (Paradiso, 2014), "Tapias" (Aguablanda, 2019, con fotografías de Diego Spivacow) y "Escuchar una piedra" (edición de autor, 2022).de unlo recibióde Juan Pablo Hidalgo (1982). "a. Hay una cuestión muy delicada en las descripciones y en la mirada de la naturaleza. Las formas son sencillas. Se podría engarzar en una tradición argentina de poemas sobre el río, sobre el agua.", presenta Andruetto."Yo soy de Ramallo que es un pueblo cruzado por el Paraná. El patio de mi casa terminaba en el monte. Creo que Monte camina debe tener que ver con todo ese universo. El pasado y el presente, el juego, la aventura, el peligro, los pájaros, el río. Pero también venir a vivir a la ciudad y extrañar un poco ese mundo. Todo eso intenta aparecer en este libro. La insistencia de lo verde, del brote que sale sorprendiendo", reflexiona el segundo ganador en una entrevista a Télam.Higaldo vive actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. En 2021 participó de la antología "Flotar: 100 poemas sobre ríos. 100 poetas argentinxs", de la Editorial Proyecto Camalote y esta es la primera vez que participa de la convocatoria. Y no solo eso: "Monte camina" es su primer libro."Este premio es una gran alegría y un honor. Lleva el nombre de una poeta que admiro mucho, al igual que al jurado que integró esta edición", dice sobre la premiación. ¿Cómo anidó la poesía en este escritor que encuentra a su primera obra galardonada? "Vivo con una poeta hace 14 años, eso me puso en contacto directo con la poesía. Acompañarla a diferentes lecturas, verla trabajar creo que fue una influencia fundamental para mí. Así llegué como acompañante al ciclo El Rayo Verde y me impactó esa experiencia. Tuve la suerte de que Osvaldo Bossi me invitara a registrar fotográficamente el ciclo, eso me permitió escuchar diferentes voces entre foto y foto. A partir de ahí mi relación con la poesía se hizo más fuerte", cuenta Hidalgo.se distinguió "de María Cecilia Perna (1979).iene figuras de la poesía clásica, ecos de los griegos, de Ovidio (poeta romano). Hay un conocimiento grande de la tradición, eso veíamos, y una escritura refinada. Hay muchas referencias culturales, pero que entran de un modo muy fino, muy delicado en el poemario", describe Andruetto."Es el significado de palabra 'coihue', con la que nombramos al árbol patagónico. El poemario es una reescritura del mito de Apolo y Dafne, e incluye una traducción propia del texto de Ovidio", cuenta Perna sobre su producción.En la Universidad de Buenos Aires, la escritora estudió letras y actualmente es profesora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante su trayecto en la poesía, publicó los libros "La Boca de Mercurio" (Siesta, 2003), "Libro Chino" (Gog y Magog, 2009), "Vísperas" (Zorra Poesía, 2009, con ilustraciones de Alfonso Piantini), "Otra Víspera" (Buenos Aires Poetry, 2016), "Australia" (El ojo del Mármol, 2017) y "Monroe" (Tanta Ceniza editora, 2019, con ilustraciones de Powerpaola)."Desde que tengo recuerdo tuve una relación intensa con la lectura primero y más tarde con la escritura. En algún punto en la adolescencia decidí hacer de la escritura una práctica protagónica en mi vida. No escribo solo poesía, pero me atrae particularmente por su relación singular con la voz, con el cuerpo y con la música, que modifica los tiempos y las búsquedas al escribir", cuenta la también traductora de poemas de Emily Dickinson "Pequeños Pies" por la editorial Loca Mala y de "Ariel" de Sylvia Plath, publicado por Bikini Ninja.Perna también participa por primera vez de la convocatoria. "Envié el poemario sin esperar que saliera elegido. Pensé sobre todo que era muy importante presentarse, para darle volumen a este premio tan necesario para la escena literaria argentina, que es nuevo y precisa fortalecerse a través de la participación".Debido al gran caudal y nivel de las obras recibidas, el jurado destacó y otorgó tres menciones honoríficas a las poetaspor su obra ", apor "y apor ", que fueron elegidas por cada uno de los miembros del jurado.Para Andruetto, la tarea de elegir "no fue fácil". ¿A qué se debe la gran cantidad de obras recibidas?¿Se trata de la expresión material de un fenómeno de la poesía? La escritora de "Lengua madre" esboza una teoría al respecto: "Vivimos en un país donde la creatividad es muy grande y hay mucha gente que escribe y hay mucha gente que escribe bien".