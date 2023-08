Inauguraron la muestra de fotos colectiva de Miguel Bru, a 30 años de su desaparición

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

La muestra de fotos colectiva ¿Dónde está Miguel? fue inaugurada este miércoles en la ciudad de La Plata,En un emotivo acto, coordinado por el amigo de Miguel Bru, Jorge Jaunarena, la muestra se presentó en el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta-Filial de La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en diagonal 74 N° 2873.Las imágenes, curadas por Gabriela Hernández y Laura Sottile, fotoperiodistas e integrantes de la Asociación Miguel Bru (AMB),, dado que incluyen las marchas, el juicio a los policías condenados, las búsquedas, las vigilias, el rol de Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel y referente de derechos humanos, y el reconocimiento a su lucha.“Yo no les enseño nada”, dijo Rosa al tomar la palabra tras una ronda de agradecimientos de los oradores que la precedieron, quienes destacaron su lucha a lo largo de estos 30 años, y subrayó que “si no hubiera sido por la Escuela de Periodismo, los amigos y compañeros que dijeron que algo había mal, nada hubiera podido hacer sin ellos”.“Agradezco a todos, nada hubiéramos sabido hacer si no hubiera sido por ellos”, dijo tras recordar los comienzos de la búsqueda: ““Voy a agradecer mientras viva, le agradezco a Dios que dirigió los pasos a la Facultad de Periodismo, y a los amigos de Miguel que hoy a 30 años son los que están llevando adelante la Asociación y son a los quienes llamé cuando se descompuso Néstor (Bru)”, padre de Miguel, quien falleció en febrero de 2022.Hernández, una de las curadoras de la muestra, indicó que fue muy difícil elegir el material y que esta selección “de archivos pasan a ser documentos históricos de la lucha de Rosa, de la Asociación”., dijo.Sottile, por su parte, explicó que el material de archivo incluía 3 mil imágenes entre fotografías analógicas y digitales y que la muestra es “la historia de Rosa, de nuestra historia como compañeros y amigos de Miguel, y de esta ciudad que tiene esa pregunta que atraviesa nuestra vida”.Del acto también participó la titular de Instituto Cultural, Florencia Saintout, quien destacó quey que en “en estos días con mucha desilusión, con preocupación, ver que hay un camino que rescata las banderas de nuestros compañeros, hijos, la importancia por el otro es para destacar”.Los homenajes a Miguel Bru continuarán este jueves por la noche, en la tradicional vigilia en las puertas de la comisaría 9°novena y el sábado con festival en Plaza San Martín.