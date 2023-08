"Conectadas por la democracia": tablets a promotoras territoriales de género y diversidad

La entrega de tablets se realizará hasta el 20 de septiembre / Foto: archivo Prensa Ministerio Mujeres.

El acto de la presentación de la iniciativa Conectadas por la democracia se realizó en Córdoba y en simultáneo con Chaco, San Luis, La Pampa, Mar del Plata, Pilar y Ciudad de Buenos Aires

Las capacitaciones de Micaela para la Ciudadanía, se realizarán a partir del 30 de agosto

Acto en Chaco

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina , presentó en la tarde de este miércoles la iniciativa "Conectadas por la Democracia", destinada a fortalecer las acciones que desarrollan las promotoras territoriales de género y diversidad en sus comunidades, que incluye lay capacitaciones sobre uso de tecnología y acceso a recursos digitales oficiales.Las promotoras inscriptas en elson integrantes de organizaciones sociales, comunitarias y barriales capacitadas en temáticas de género y diversidad, y son las primeras en contener y acompañar a personas en situación de violencia por razones de género o vulneración de derechos en sus territorios., subrayó Mazzina, al encabezar un acto desde la ciudad de Córdoba -acompañada por la diputada Gabriela Estévez- que se realizó en simultáneo con Chaco, San Luis, La Pampa, Mar del Plata, Pilar y Ciudad de Buenos Aires, donde también estuvieron presentes autoridades nacionales y locales.Tanto Mazzina como otras funcionarias que participaron del acto exhortaron, durante sus discursos, a, al rechazar las propuestas del candidato presidencial Javier Milei.Desde el MMGyD destacaron que las promotoras "son claves en una estrategia de abordaje integral de las violencias por motivos de género que tenga en cuenta la realidad de cada lugar" y agregaron que "cumplen una tarea fundamental en la prevención, promoción de derechos y difusión de las políticas del Ministerio", posibilitando una mayor cercanía con las comunidades.Según se explicó, la implementación de "Conectadas por la Democracia" incluye en una primera instancia la entrega de 12.000 tablets de 10" a promotoras territoriales de todo el país, que se concretará entre este miércoles y el 20 de septiembre, y luego se desplegarán capacitaciones a través del programa de formación Micaela para la Ciudadanía para facilitar el uso del dispositivo y el acceso a los recursos digitales del Ministerio y otros organismos del Estado.Laen la primera etapa de este plan de acción es superior a 179 millones de pesos y este miércoles comenzó la entrega de 340 tablets en la ciudad de Córdoba; 358 en Resistencia (Chaco); 188 en Santa Rosa (La Pampa); 243 en la capital de San Luis; 178 en Mar del Plata; 297 en la localidad bonaerense de Pilar y 442 en la Ciudad de Buenos Aires.Una de las beneficiarias es lade Villa Río Bermejito, en el corazón de El Impenetrable chaqueño, que brinda asistencia y acompañamiento a la niñez y la juventud originaria con consumo problemático y víctima de distintos tipos de violencia.Laura López, maestra de música y responsable de esta agrupación, destacó que "estas tablets permitirán fortalecer el trabajo de nuestros promotores y promotoras, que asisten 800 casos por año, donde tenemos niños de los pueblos originarios con consumo de nafta desde los cuatro años".En cuanto a las capacitaciones de, se realizarán a partir del 30 de agosto para las promotoras que ya recibieron las tablets, a través de laen forma autogestionada, con una carga depara quienes cumplan con los criterios de aprobación.En ese marco, se actualizarán herramientas sobre la perspectiva de género y diversidad y se agregarán contenidos básicos de alfabetización digital que permitirán fortalecer el acceso a las políticas del MMGyD, se indicó.Participando del acto desde, la, destacó que la entrega de las tablets permitirá seguir capacitando a las promotoras territoriales y brindar respuestas a todas las personas que ayudan en los barrios."Este año hemos trabajado fuertemente en la formación sobre abuso sexual infantil y creemos que es una temática que se debe abordar seriamente y son ustedes quienes pueden prevenir o detectar situaciones de un flagelo con altos indicies en nuestro país y en el mundo", sentenció.En, la presentación fue encabezada en el Espacio de Promoción de Derechos Unzué por la Secretaria de Políticas contra la Violencia de Género, Josefina Kelly, quien destacó la entrega de tablets a promotoras territoriales de la región y la capacitación brindada."Es un orgullo poder presentar este programa en el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Cuando realizamos los foros para poder construir ely en cada viaje, una gran demanda es el acompañamiento a quienes cumplen un rol fundamental en lo comunitario, que son quienes están cotidianamente acompañando a personas en situación de violencia pero también promocionando derechos", dijoMazzina afirmó que "los derechos no son pétreos, se pueden perder", pero advirtió que "no vamos a ceder ni regalar absolutamente ningún derecho que nos ha costado muchísimo y también nos ha costado vidas".Desde Chaco,, sostuvo que "debemos volver a levantar las banderas y reconstruir las redes y los tejidos feministas y transfeministas de nuestro país, que han sido tan fuertes y un faro tan importante para Latinoamérica".En tanto que la-acompañada por su la secretaria de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad, Silvana Pérez - pidió que "hoy más que nunca debemos salir a luchar por los derechos que conquistamos y el 17 de septiembre y 22 de octubre demostrar que el Chaco tiene memoria".Por su parte, Calderón planteópor la propuesta de Milei: "Algo que vengo trabajando mucho es sobre el uso de armas y los casos de femicidios, vemos que las estadísticas son alarmantes y escuchar a un candidato con esta propuesta de campaña me alarma seriamente y es por eso que debemos tomar conciencia sobre los riesgos que podemos correr todos".Finalmente, Kelly señaló que "si bien fue una decisión política la creación" del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, "fue una demanda histórica de quienes están en la calle acompañando situaciones de violencia", y llamó a "seguir defendiendo los derechos conquistados y profundizando las políticas públicas con el Estado cada vez más presente".