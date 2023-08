Mazzina llamó a defender las conquistas de igualdad y diversidad

"Son momentos para repensar y recapacitar" / Foto archivo: Laura Lescano.

"Nos merecemos un momento de memoria, para recapacitar"

"Argentina es mirada por todo el mundo por los avances en materia legislativa y en políticas públicas de género y diversidad"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, llamó este miércoles a defender las políticas públicas de igualdad, de género y de diversidad vigentes y advirtió que, frente a las propuestas que busca implementar el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "los derechos no son pétreos, se pueden perder"."Son momentos para repensar y recapacitar que nada de lo que estamos haciendo hoy como políticas públicas de diversidad e igualdad lo vamos a poder hacer si le damos chance a esta derecha que viene a quitarnos", sostuvo.Y agregó: "Los derechos no son pétreos, los derechos que nos costaron muchos años se pueden perder, por eso demos este voto de confianza a esta lista de unidad y federal", en referencia a la encabezada por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.Durante un,, destinada a promotoras territoriales capacitadas en género y diversidad, Mazzina afirmó que "nos merecemos un momento de memoria, para recapacitar" y remarcó que "nos falta un montón, pero no podemos estar pensando un modelo de país que nos quite un montón de cosas que hemos logrado o queremos un modelo de país que conserve lo que hemos logrado y que podamos vivir en una Argentina con más derecho y más igualdad"."Este ministerio no nació por arte de magia, sino gracias a militancia de muchas mujeres que nos dimos cuenta que la violencia es estructural y que necesitamos de transformaciones culturales profundas y sustanciales y de un lugar institucional de políticas públicas", subrayó al pedir el acompañamiento a la coalición oficialista para las elecciones generales de octubre próximo.Tras referirse a las "barbaridades" que pronunció Milei, respecto a la, entre otras cosas, la titular del MMGyD advirtió que "no vamos a ceder ni regalar absolutamente ningún derecho que nos ha costado muchísimo y también nos ha costado vidas" de muchas y muchos militantes por esos derechos.Resaltó que gracias a esa lucha se lograron lasy otras normas para que "podamos vivir dignamente y en libertad"; y subrayó que "Argentina es mirada por todo el mundo por los avances en materia legislativa y en políticas públicas de género y diversidad".Aunque durante el acto Mazzina no hizo mención específica sobre la l ey Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o al programa de Educación Sexual Integral (ESI) , son dos de las medidas aprobadas en los últimos años sobre los que Milei expresó su rechazo y expresó su voluntad de dejar sin efecto."Quiero pedirles el voto de esperanza y de confianza", dijo Mazzina, pidió militar en los territorios con vista a las elecciones de octubre y expresó "mea culpa porque hay muchas cosas que no hicimos y no supimos escuchar" desde el gobierno.