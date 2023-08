Ada Falcón, la "emperatriz del tango": las tramas del olvido, las tramas del recuerdo

Ada Falcón, la "emperatriz" del tango. (Collage de Jazmín Guzmán)

Ídola de la radio

A los 14 años, Ada ya grabó su primer tema. (Foto: Archivo General de la Nación)

Las tramas del recuerdo

Un día 17 de agosto, el de 1905, nacía la cancionista que durante una década (de 1928 a 1938) fue una figura estelar,, con doscientas trece grabaciones hechas para el sello Odeón, con su voz inconfundible de registro mezzosoprano, la mujer que construyó una identidad de diva que la diferenció de otras cancionistas de la época, basada en la unión de su talento artístico con la exhibición de su sensualidad y su pose de mujer fatal de singular belleza;, la de los ojos verdes cantados por el tango, que en pleno apogeo de su carrera decidió silenciar su voz reclutándose en las sierras cordobesas como quien escribe para sí misma, la trama del olvido., debuta con una participación en, de la que no hay registros, salvo por las publicidades gráficas de la época que dan cuenta de su existencia (de aquel período del cine nacional se estima que el 90 por ciento del material se destruyó y es muy probable que ese haya sido el destino final de las copias del filme en cuestión), y luego lo hará en la películaYa con la aparición del cine sonoro, Ada regresa al séptimo arte de la mano del director Eduardo Morera; esta vez, con un rol protagónico en la piel de. “Pero che, ¡cuántas exigencias y qué poco sueldo! ¡Cómo están los tiempos! ¡Qué difícil es encontrar trabajo!”, se queja Ada en la escena de apertura de(1934), que cuenta la historia de una joven mujer que se presenta y gana un concurso de cancionistas que la consagra comoy cambia para siempre el rumbo de su vida.La voz de Ada Falcón puede escucharse ahora abriéndose paso entre el lluvioso sonido de la copia que se conserva de la película, entonando, entre otros temas, el valscuando ella grabó el estribillo del tango. A partir de entonces se dio un vínculo que trascendió lo laboral y que los unió en un noviazgo queSu silencio al respecto no hizo más que acrecentar las voces que fueron construyendo los diferentes mitos en torno de su partida: que Canaro no quiso divorciarse de su esposa para no dividir sus bienes; que la esposa de Canaro la había amenazado con un arma; que Canaro tuvo un romance con Adhelma, la hermana mayor de Ada, entre otros. En el año 1933, en pleno apogeo de su romance,Afortunadamente, el destino destejió la trama del olvido para Ada Falcón. Su voz, su vida, debían ser recordadas, por su enorme relevancia en la historia del tango.En el año 1975, cuando ya habían pasado casi tres décadas de silencio, en los que, Hector Larrea (y luego otros) comenzó a recuperar las grabaciones de la cantante para hacerlas sonar en su programa radial “Rapidísimo”, y la trajo al presente. Ada reapareció entonces, fugazmente, en la escena pública.Señala Estela Dos Santos, enque al reaparecer, Ada rompió el halo legendario, “ansiosa por responder a la curiosidad del público, a diferencia de Greta Garbo (con quien ciertamente la había comparado Jorge Göttling en “La Garbo del tango”) que tuvo el tino de cumplir su distanciamiento hasta el último día., interrumpido solamente para darle una entrevista a Irene Amuchástegui del diario Clarin, que se publicó. Allí le aclara a la periodista: “Ante todo le advierto, usted está hablando con la caricatura de Ada Falcón”.: se la pudo volver a ver en la pantalla; esta vez, como la figura central de una película documental que recorre su vida y busca desentrañar el misterio que la cantante sembró con su retiro de la vida pública en pleno éxito y posterior reclusión en Córdoba. Los creadores de “Yo no sé qué me han hecho tus ojos”, Sergio Wolf y Lorena Muñoz lograron queComo una ironía de la vida, la primera de las entrevistas que le hicieron para el documental se dañó a raíz de un accidente automovilístico: se quedó sin audio; como una película muda, como un silencio que se resiste a abandonar su mutismo.Hay un momento clave que sintetiza el juego de contrastes que se da en esta pieza documental., mira por televisión una escena de su película de 1934,: de un lado de la pantalla, la joven triunfa en el canto y esquiva una vida de privaciones y miserias; del otro lado, la anciana vuelve a encontrase con la historia de vida que decidió abandonar.A su vez, detrás de la pantalla que proyecta el documental y esta escena en cuestión, somos testigos, en tanto público, de cómo nuestro recuerdo de la diva, con sus joyas, sus sirvientes de guantes blancos, sus caserones y sus autos descapotables, se encuentra con quien la había desmantelado oportunamente, despojándola de cada uno de esos elementos que la constituían hasta dejarla inclusive sin voz:Internamente, recuerdo y olvido se tensan entre nuestra Ada y la silenciada.La figura de Ada Falcón seguirá siento revisitada porque nadie quiere olvidarla: en el año 2010, un unitario de ficción dirigido por Adrian Caetano, dentro de un ciclo llamado, emitido por Telefe, recreó librementeY más tarde, en 2022, fue el teatro quien se abocó a recordar a la emperatriz del tango, en un musical escrito por Augusto Patané, dirigido por Cintia Miraglia, y protagonizado por María Colloca, que llevó de título ese nombre inolvidable para la historia del tango: