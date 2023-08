San Martín, a partir de su poncho

San Martín a través de su poncho VER VIDEO

El diseñador Francisco Ayala recupera la historia del poncho con el que San Martín cruzó los Andes. /Foto: Lara Sartor.

Qué es Pasado de moda

Como todos saben, se está cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. Artífice de nuestra independencia como pueblo, protagonista de lo que hasta hoy se conoce como una de las hazañas más importantes del mundo.Y, como no podía ser de otra manera, lo que llevó puesto para ese cruce de los Andes fue igual de especial. Aunque San Martín siempre vestía ropa militar de inspiración, algunas veces usó ponchos y en esa oportunidad, sobre todo para hacer frente al frío, le dio a sus soldados esa prenda. Además de abrigarlos y protegerlos de la lluvia, también los usaban como cama o frazada.Los donaron las provincias y en el caso del suyo, fue un regalo de un cacique pehuenche al pie de la Cordillera. Conocedor de las costumbres, San Martín había ido a pedirle a los pueblos originarios permiso para realizar el cruce, quienes entonces le dan este poncho –como se dice- de un “lonko” o cacique.Según explican quienes conocen esa cultura, el brillo y la tonalidad de un poncho establecen su distinción. Por eso muchos destacan el brillo que tiene éste en particular.Como así también que tenga cuatro colores, ya que el cuatro es el número de todo orden, de todo cosmos. El negro es el color de la humanidad y el azul representa el color de la divinidad sublime. Supone asignarle a la prenda de un hombre colores que no están reservados para la simbolización de lo humano. Es el poncho de un guerrero.Hay otros ponchos famosos de San Martín, como el que llevaba cuando arribó a San Lorenzo, 12 horas antes del combate para camuflarse como un paisano lugareño y espiar desde la costa los movimientos de la flota real, o el que se puso en Maipú también para estudiar la formación española.El de los Andes, tal vez por lo especial, se lo llevó a Europa y lo conservó hasta el día de su muerte. Y después de muchos años fue donado al Museo Histórico Nacional por su nieta Josefa Balcarce. Porque la moda también nos habla del pasado, un pasado que no pasa de moda.A cargo del prestigioso diseñador Francisco Ayala, este nuevo segmento de Télam se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Pasado de moda es el modo en que tenemos que pensar de acá en más: un pasado que se reinventa todo el tiempo y que ya no se pasa de moda.Hoy Francisco Ayala se posiciona como uno de los diseñadores más importantes del país por su original forma de concebir la moda.Estudiante de Filosofía y de Publicidad, llegó a Buenos Aires donde se capacitó en Diseño. Hoy es el presidente de la Cámara Argentina de la Moda.