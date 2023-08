Confirman que Paul McCartney estuvo en la sesión de fotos del álbum "Sgt Pepper"

Foto: AFP.

La subasta de una foto de la mítica sesión de Los Beatles resuelve el llamado "misterio del Sgt. Pepper de McCartney" que indicaba que Paul McCartney no había participado en la sesión de fotos para la célebre tapa del álbum del Sargento Pepper por tensiones dentro de la banda, pero la imagen que se subastará este jueves lo muestra al músico posando junto a sus compañeros.



La participación de McCartney, que continúo su carrera solista después de la disolución de uno de los conjuntos musicales que revolucionaron la escena musical moderna, es rubricado además por el memorándum del director de relaciones públicas de la discográfica en el que se desmiente este mito de que "el músico no estuvo presente en la sesión fotográfica de una de las portadas de álbumes más famosas de todos los tiempos", según informa el medio británico The Guardian.



Con un valor estimado entre 6.300 y 8.800 dólares, la casa de subastas Wessex Auction Rooms pone a la venta "Memorabilia - The Beatles" el paquete de prensa completo del álbum que recopila material inédito de las sesiones de Los Beatles y del sencillo "Leave My Kitten alone", después de 39 años.



En el lote se incluye el memorando original del personal interno de EMI Records de diciembre de 1984, fotos de prensa y una guía impresa de preguntas y respuestas destinada a los equipos de relaciones públicas de la discográfica, entre otros, y el comunicado de prensa completo del álbum y el sencillo, como publica la casa de subasta de Chippenham, Inglaterra.



Una de las fotos muestra a McCartney con los otros tres Beatles (John Lennon, Ringo Starr y George Harrison) posando en 1967 para la sesión de fotos de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que dio lugar a la famosa portada realizada como un collage en la que aparecen los cuatro músicos rodeados por actores y músicos como Marilyn Monroe, Marlon Brando, Bob Dylan, Chaplin, Marlene Dietrich, escritores como Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, deportistas e incluso Carlos Marx, entre otros.





El fin de la controversia

En un memorándum interno fechado el 19 de diciembre de 1984 por Brian Southall, ex director general de relaciones públicas de EMI, para promocionar el material musical inédito, se afirma que las imágenes refutan la teoría de la ausencia con la inclusión de una versión alternativa de la fotografía de contraportada."Tras el lanzamiento del álbum, a menudo mencionado como uno de los mejores de la historia, corrió el rumor de que McCartney no asistió al estudio de Chelsea, al suroeste de Londres, debido a la tensiones existentes en el seno de la banda y que, por este motivo, su imagen fue añadida a la portada con posterioridad", informa el medio.Además, esto se sostenía por la figura de espaldas del músico utilizada en la contratapa del álbum, lo que es desmentido con la fotografía donde se ve su perfil.Martin Hughes, de Wessex Auction Rooms, citado por The Guardian decía que "la joya de la corona" en el paquete de prensa era la imagen que mostraba claramente a McCartney en la sesión de fotos, aunque existen otras imágenes y testimonios de su presencia en el estudio ese día, además de que una fotografía alternativa de McCartney con su rostro de perfil apareció en versiones reeditadas del álbum.