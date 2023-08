"El silencio de los hombres", un documental que explora la construcción de la masculinidad

"Hacemos el chiste de que la película tiene un título mentiroso porque finalmente es el silencio de los hombres que hablan" / Foto: Prensa

Trailer de "El silencio de los hombres", de Lucía Lubarsky VER VIDEO

La directora tomó la historia de su papá y de su hermano como puntapié inicial / Foto: Prensa.

"Dimos voz a una variedad de experiencias que den cuenta de la heterogeneidad. Lo que a uno lo oprime, el otro lo defiende, lo que uno desea, el otro rechaza. Y a todas las posiciones intermedias" Lucía Lubarsky

El documental da cuenta de una diversidad de experiencias masculinas, unas tradicionales y otras fuera del estereotipo / Foto: Prensa.

Lason abordados en “El silencio de los hombres”, de Lucía Lubarsky, que mañana se estrena en el Cine Gaumont del barrio porteño de Congreso.La ópera prima de Lubarsky, que dirigió numerosos cortos y la serie documental “Nosotras”, tiene como(que también incluyen a familiares cercanos a la directora), que cuentan su experiencia de vida y su mirada sobreDesde una serie de interrogantes que guiaron el trabajo de Lubarsky,que desgranan sus historias frente a cámara o en reuniones de hombres en donde los protagonistas parecen olvidar el registro documental y polemizan, muestran sus inseguridades y también sus certezas:- Es un ejercicio de interés y de incertidumbre que generan una serie de preguntas como qué callan los varones cuando no dicen, qué no se animan a decir, lo que hacen porque creen que eso es lo que se espera de ellos, o qué violencias siguen practicando a conciencia o sin ella. Estos interrogantes me empezaron a reverberar y quise que la película fuera un desandar ese camino.- Hace años que los feminismos venimos desarmando relatos sostenidos y alimentados por una sociedad patriarcal sobre los roles sociales de las mujeres y construyendo otras narrativas que van ensanchando los horizontes. En ese contexto, noto una ausencia especialmente en lo documental, de preguntas sobre los mundos masculinos que aborden otras perspectivas y que no reproduzcan una y otra vez las prácticas de una masculinidad normativa. Es un lugar incómodo para los feminismos, pero pienso que es necesario habitar e impulsar espacios y dispositivos en los cuales se habiliten preguntas para que circulen con mayor apertura diversas formas de vivir la masculinidad. Que circulen representaciones de otras experiencias que viven los varones como cis, trans o gay, que permitan ampliar las ideas e ir rompiendo los preconceptos que vienen dados sobre lo que es ser un varón y sobre lo que se supone que se desplaza de esa categoría socialmente construida. Y es ahí en donde entran a jugar las violencias aleccionadoras, los pudores, los tabúes, las discriminaciones, la desacreditación y la vergüenza social, en definitiva, es una condena a vivir las incógnitas y los deseos, que se corren de esa norma en cierta soledad o en un nicho donde se sientan cuidados.- Como mujeres y disidencias hemos sufrido violencias, destratos e invisibilidad por parte de los varones, pero también replicamos formas de mirarlos que los sitúan en el lugar donde nos dijeron que debían estar. Los rasgos expresados como mandatos y la construcción social que es el género, son los que podan la amplitud de prácticas y elecciones que tenemos disponibles para ser vividas. Me interesa poner el foco en todo lo que quedó y queda al margen.- La historia de mi hermano y mi papá fueron un punto de partida para pensar cuánto hay de no dicho en los vínculos. Respecto al recorte de los demás varones que aparecen, junto con la productora periodística Silvina Morvillo, quisimos dar cuenta de una diversidad de experiencias masculinas, unas más tradicionales y otras que rompen con todo protocolo, pero siempre buscamos alejarnos de cualquier intención de tipificación. Quisimos dar voz a una gran variedad de experiencias que den cuenta de esa heterogeneidad de la que hablábamos. Creo que ahí se empieza a observar la cantidad de facetas que aparecen, lo que a uno lo oprime, el otro lo defiende, lo que uno desea y el otro lo rechaza. Y de nuevo, todas las posiciones intermedias. Toda esa paleta de grises entre el blanco y el negro es lo que a la película y a mí nos interesan. No es un muestreo en términos de encuesta o cuantitativo, es más bien un gesto de amplitud.- No sé si tenía una hipótesis realmente. No suelo partir a escribir o a desarrollar un proyecto audiovisual desde las hipótesis, me siento mucho más movida por las dudas y las preguntas. Si fuerzo la máquina, puedo decir que creía y creo que a los varones les cuesta mucho hablar, pero tengo más recursos ahora para entender por qué. Siempre hacemos el chiste de que la película tiene un título mentiroso porque finalmente es el silencio de los hombres que hablan. Y ahí hubo una gran sorpresa, en identificar la necesidad de compartir lo que sienten, eso nos dejó atónitas. Vi mucho más claro cómo desde la infancia la competencia es algo que marca a fuego la experiencia de la masculinidad, ya sea en el juego, en el cuerpo y en el trabajo, como también en el recreo, en la mirada de los demás y en la performance sexual. No hay punto de llegada a ‘ser varón’, siempre se corre, pero la meta se aleja. Hay algo que nunca pueden dejar sostener, demostrar o representar porque cuando bajan la guardia, los ladrillos se caen. La película apuesta a un ejercicio que esperamos que sea liberador: poner a jugar la palabra, hacer reflejo de la experiencia. Hay un otro ahí, que quizás, se parece a mí en parte.