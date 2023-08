Científicos del Conicet participaron del hallazgo de un reptil de 230 millones de años

Científicos argentinos participaron del hallazgo de un enigmático reptil de 230 millones de años VER VIDEO

Los científicos Martín Ezcurra y Federico Agnolin, junto a una réplica del Venetoraptor a tamaño reall. (Foto Nacho Sánchez)

La portada de la prestigiosa revista Nature.

El Venetoraptor medía un metro de altura y pesaba hasta 8 kilos. (Foto Nacho Sánchez)

El Venetoraptor gassenae pertenece a un grupo de animales extintos llamados Lagerpetidae, cuyos fósiles fueron originalmente hallados cerca de la Puerta de Talampaya, en rocas del Período Triásico, dentro del Parque Nacional Talampaya en la provincia de La Rioja.

Martín Ezcurra durante la presentación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Parque Centenario. (Foto: Nacho Sánchez)

El Venetoraptor, tal como habría sido hace 230 millones de años, en América del Sur. (Foto: Nacho Sánchez).

Investigadores del Conicet participaron de un estudio internacional en Brasil que logró encontrar restos fósiles de un, un ancestro de los reptiles voladores, que permitirá conocer más sobre los ecosistemas terrestres de hace 230 millones de años, cuando comenzó la historia de los dinosaurios y por lo inédito del hallazgo fue publicado este miércoles en la tapa de la revista Nature.Así lo anunciaron esta tarde los científicos argentinos, involucrados en el estudio de este nuevo reptil llamado, durante la presentación del descubrimiento en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN).Su hallazgo posibilitará, o reptiles voladores, que dominaron los cielos del planeta durante la Era Mesozoica durante aproximadamente 160 millones de años hasta su desaparición total hace unos 66 millones de años.A pesar de que se conocía bastante acerca de la extinción de los reptiles voladores, uno de los mayores enigmas que aún prevalecía era el origen de los mismos dada lade sus precursores.De allí la importancia del hallazgo del esqueleto del Venetoraptor gassenae, uno de los precursores de los reptiles voladores más completos y en buen estado jamás descubiertos, que permitirá por primera vez, precisaron desde el Conicet.debe su nombre a la localidad brasilera Vale Vêneto, cercana al sitio de hallazgo.Según el estudio,y tenía un conjunto de características "inesperadas" para su especie, como un pico similar al de una ave rapaz, aunque no era un animal volador, y manos agrandadas con garras afiladas., explicó a Télam Agnolín, investigador del Conicet e integrante del estudio.Y continuó: "Esto es muy interesante porque nos habla de que los ancestros de los reptiles voladores fueron mucho más variados de los que pensábamos".. Mirando su aspecto inesperado, es imposible no pensar en toda la diversidad oculta que espera ser descubierta", sostuvo por su parte Rodrigo Temp Müller, experimentado buscador de fósiles brasilero de la Universidad Federal de Santa María, que encabezó el estudio.Los lagerpétidos son los parientes más cercanos a los reptiles voladores, aunque no podían volar sino que se paraban sobre dos patas traseras mientras que las extremidades anteriores las empleaban para atrapar presas o trepar a los árboles.A partir del análisis de este animal, los investigadores concluyeron que los antepasados de los pterosaurios y dinosaurios fueron muy variados también en lo que respecta a sus comportamientos y formas de vida., sostuvo Martín Ezcurra, investigador del Conicet del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) .Asimismo, el científico destacó la posibilidad de contar con las, que permitieron el análisis de grandes datos conjuntos de datos necesarios para realizar el estudio., expresó por su parte el investigador Fernando Novas.El hallazgo de Venetoraptor, en los que comenzó la historia de los dinosaurios y los pterosaurios. "Esto abre un paraguas de una cantidad de estudios que vamos a llevar adelante, que tienen que ver con el origen de los reptiles voladores. Tenemos mucho trabajo por delante", aseguró Agnolín.Durante la presentación del hallazgo y una réplica del Venetoraptor gassenaem que se realizó este miércoles en el MACN estuvo presente también el director de la institución, Luis Cappozzo.Junto a los científicos argentinos participaron en el estudio los investigadores Mauricio Garcia, Marina Soares, Michelle Stocker, Alexander Kellner y Sterling Nesbitt.