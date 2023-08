Apelaron el sobreseimiento de los acusados por la desaparición de Santiago Maldonado

Sergio Maldonado anunció que apelaron a la causa. /Foto: Paula Ribas.

quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano bonaerense ocurrida en el 2017."Como hace seis años, seguimos presentando todos los recursos para impedir la impunidad. Hoy apelamos la sentencia que nuevamente pretende cerrar la causa, con el mismo juez y las mismas dudas que en 2018", comunicó Maldonado a través de un hilo de la red social Twitter donde adjuntó el documento de la apelación.Asimismo aseguró que seguirán exigiendo "un juez imparcial, una investigación exhaustiva, convocar a los imputados, la reconstrucción de los hechos y conocer a los testigos citados a escondidas nuestras".La familia de Santiago expresó queEl fallo emitido el pasado 11 de agosto por el mismo juez, quienes eran señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo "ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal".En la misma resolución con la que dispuso los sobreseimientos,"No cumplió ninguna de las medidas ordenadas. Insiste en su 'verdad' construida a partir de elementos probatorios que solo él conoce, por ejemplo a Lucas Naiman Pilquiman. Sin este testimonio esa 'verdad' queda totalmente vacía ¿Por qué no se lo convocó a una audiencia?", denunció Sergio Maldonado en Twitter.Además cuestionó: "¿Por qué se impide que Sergio Maldonado conozca a quien, según Lleral, fue la última persona que vio con vida a su hermano? ¿Cuál es el perjuicio de citarlo para que las partes lo conozcamos y lo escuchemos? No ha sido evitar dispendio jurisdiccional ni dilaciones procesales"."La apelación no significa desistir del trámite ante la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) CIDH en el Caso 14.896, Santiago Andrés Maldonado. Solo da cuenta de nuestra inagotable búsqueda de verdad y justicia", concluyó.