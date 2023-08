Desde el oficialismo creen necesario "volver a emocionar" con propuestas y medidas

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Héctor Daer: "Sin sindicatos no hay derechos individuales" El secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, advirtió que "sin sindicatos no hay derechos individuales y sin derecho colectivo no hay derecho individual”.



Así lo afirmó al inaugurar el Congreso de Enfermería 2023 que se desarrolla entre este miércoles y el jueves en el Hotel Otto ubicado de la ciudad de La Falda en la provincia de Córdoba, bajo el lema: Enfermería 4.0: Hacia un futuro más humano y tecnológico.



En ese marco, el líder sindical saludó a los trabajadores de la salud y apuntó en su discurso contra las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.



“Hace pocas horas nos dijeron que hay que desechar la justicia social, que donde hay una necesidad no hay un derecho. Creer que cada uno se salva por sí mismo es un error. Nosotros apostamos y pensamos en el colectivo social para tener una sociedad mejor”, señaló Daer.



“Sin sindicatos no hay derechos individuales. Sin derecho colectivo no hay derecho individual”, añadió el dirigente sindical.



Al hablarle a los asistentes, Daer afirmó: “Es un orgullo verlos acá presentes, representando a trabajadores de todo el país. Con más de 500 compañeros presentes damos inicio a este importante Congreso”.



“Este Congreso brindará una oportunidad única para que todos los actores del sector de salud de todo el país se reúnan, compartan conocimientos y establezcan redes de colaboración. Además, se fomentará el diálogo sobre desafíos y oportunidades que la enfermería enfrenta en la era digital, y se trabajaran estrategias conjuntas para un futuro más humano y tecnológico”, se detalló en un comunicado oficial.



Para Barcesat, plebiscitar la Ley IVE es "inconstitucional e inconveniente" El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que la propuesta del diputado y candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, de plebiscitar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es “inconstitucional” e “inconveniente”, y consideró que debe “estudiar” la Carta Magna "si quiere ser presidente".



“La propuesta de Milei de consultar, vía plebiscito o referéndum, sobre la no afectación del derecho a la vida del feto, es inconstitucional además de inconveniente, porque efectivamente ya existe una ley votada por el Congreso Nacional, de protección de la decisión de la madre de poder interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de un límite temporal de 14 semanas”, dijo Barcesat en diálogo con Télam.



El abogado constitucionalista se refirió a que ni un plebiscito ni un referéndum pueden modificar una ley porque “no son institutos de nuestra Constitución”.



En ese sentido, el abogado recordó que la Constitución contempla la figura de la consulta popular, y que esta puede ser no vinculante, cuando se plantea por iniciativa popular, o vinculante cuando la convoca el Congreso, pero "para eso tiene que lograr las mayorías necesarias en ambas cámaras".



Por lo que, “sólo podría modificarse tal ley por otra (ley) que tendría que transitar el mismo camino para su tratamiento y aprobación por ambas cámaras del Congreso”, apuntó.



Por otro lado, Barcesat se refirió a que los dichos de Milei son “artificios verbales que de ninguna mera tienen anclaje en nuestra institucionalidad”.



Y además consideró que “muestran el brutal desconocimiento que tiene el candidato con respecto de lo que dice la Constitución Nacional”.



En ese sentido, el abogado ironizó y propuso realizar “una colecta pública” para enviarle un texto de la Constitución con los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, para que se “ponga a estudiar, no sea que termine siendo presidente y haga más papelones de los que ya colecta en sus intervenciones”, concluyó Barcesat.

Los dirigentes de Unión por la Patria empezaron a hablar del resultado de la PASO y de cómo mejorar la performance del gobierno de cara a la elección general.El diputado nacional del Frente de Todos,consideró queValdés sostuvo que "hay un segmento al que le cuesta mucho pensar cuáles son los derechos que pueden perder, porque hay una naturalización de esa vida, entonces ven a (Javier) Milei, que los emociona y los conmueve con su estilo"."El peronismo debe volver a emocionar con sus políticas y con su narrativa de futuro, de eso se trata", señaló.. Milei nos está interpelando con sus propuestas", aseveró el legislador del FDT.En declaraciones a C5N, el diputado nacional del FDT remarcó: "Tenemos que generar nuestras propuestas. No quiero denostar a la persona de Milei, eso no sirve.Educación pública, gratuita, universal y obligatoria. ¿Por qué Sarmiento pensaba en eso? Porque era la forma de igualar socialmente".El dirigente del Frente Patria Grande,, sostuvo que, en referencia al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y aseguró que los resultados electorales en los comicios de octubre dependen "directamente" de las medidas que tome el ministro de Economía y postulante a Presidente del oficialismo,"Hay que tomar medidas para que se resuelvan los problemas de la gente. UxP tiene la obligación de derrotar a los que vienen con planteos deshumanizantes", afirmó Grabois en declaraciones a radio Perfil.como ministro de Economía.En ese sentido, afirmó que debería implementar parte de su programa de gobierno con la "distribución de tierras para la construcción de viviendas, para la producción de alimentos y el salario básico universal por lo menos en las provincias más pobres" y así compensar la inflación.(JxC). La gran pérdida de votos fue la gente que no fue a votar. Si van, se puede revertir el resultado", afirmó.Sin embargo, Grabois sostuvo que ese sector "no va a ir por miedo" por lo que agredir al votante de Milei "es un grave error", ya que "tiene sobradas razones para estar enojado".El diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),, pidió al Gobierno nacional "medidas concretas" para evitar que "el país vaya detrás de un vendedor de espejitos de colores" como el candidato de La Libertad Avanza., señaló Yasky en declaraciones a FM La Patriada."También debemos resarcir a los jubilados de la pérdida que significa la remarcación de precios. Debemos enfrentar al sector empresario que en estos tiempos logró un aumento de la renta del 30 por ciento superior a la inflación", enumeró.Por su parte, el senador bonaerense y secretario general del gremio de los canillitas,, se mostró confiado en que, para lo cual pidió a los candidatos de Unión por la Patria (UxP)"Hoy está claro que en el mapa político hay dos extremos: lo que nosotros creemos, en el sentido colectivo y el rol que debe mantener el Estado en el proceso socioeconómico y lo que plantea Milei con el ultraliberalismo. En el medio quedará engrampado Juntos por el Cambio. Nosotros estamos convencidos que vamos a la segunda vuelta electoral", dijo Plaini en declaraciones a El Destape radio.Agregó para conseguirlo,, de 10 puntos importantes, y que la narrativa vaya también acompañada por nuestro Gobierno para tomar medidas"."Los problemas no se resuelven con una reforma laboral, todos lo sabemos. De hecho se han creado millones de puestos de trabajo entre el 2003 y el 2015 porque en la Argentina en esos años hubo creatividad y una economía con un círculo virtuoso de la producción y el empleo y del consumo interno", dijo Plaini al salir al cruce de las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.El dirigente sindical propuso que para revertir el resultado electoral que obtuvo Unión por la Patria (UxP) en las PASO del domingo, es necesarioEl ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires,, consideró que el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas el domingo pasado determinaron "un empate técnico entre tercios", y señaló que Unión por la Patria (UxP) "tiene muchas posibilidades de mejorar" sus chances de cara a las elecciones generales de octubre."Para mí, lo que sucedió en las PASO fue un empate técnico.Ante eso, nosotros, desde UxP tenemos que escuchar, abrazarlos y entenderlos", apuntó Correa en declaraciones a la radio AM750.