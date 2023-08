"Pulsando la vida", un documental sobre la identidad folclórica del cuyo

El documental se verá este jueves en el Espacio Incaa del Teatro Cine Italiano de Lobos y en el Gaumont.

No te pierdas "Pulsando la vida", dirigida por María Laura Piastrellini



Estreno en simultáneo el jueves 17 a las 20:00 hs



Durante el rodaje de "Pulsando la vida"

Antes de la función de las 20.15 este jueves en el Gaumont, tocarán Juan Falú y Peteco Carabajal.

El filme de Maria Laura Piastrellini se verá posteriormente en Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y Mendoza.

Laun documental de carácter musical con el que, advierte, busca “que no es tan conocida a nivel nacional y ni siquiera a veces dentro de la misma región”.El filme en el que toman parte figuras nacionales de la talla de Juan Falú, Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal, Fernando Barrientos y Julio Paz, entre más, es“La música cuyana no está reconocida en el mapa sonoro argentino actual y no sé si la película va a ayudar a revertir esta situación”, confiesa Piastrellini durante una entrevista con Télam.Planteado como un viaje de reconocimiento de ese legado musical, el filme suma, el guitarrista Ángel Cataldo y los músicos Armando Navarro, Octavio “Pepe” Sánchez (también docente e investigador) y Leopoldo “Polo” Martí (además docente y compositor).Sin haber tenido proyecciones previas,, donde se anuncia que antes de la función de las 20.15 tocarán Juan Falú y Peteco Carabajal.Otras exhibiciones nacionales previstas serán el 19 y 21 en el Cine Teatro Renzi de La Banda (Santiago del Estero), el 23 en Sala Berta Vidal de Battini de San Luis, el 31 en Teatro Municipal de San Juan, el 7 de septiembre Cine Teatro Municipal de Unquillo (Córdoba), el 8 en Centro Cultural Graciela Carena de Córdoba y el 14 en Cine Universidad de Mendoza.(que añade voces de Luciana Jury, Juan Quintero, Pancho Cabral y “Chiqui” Ledesma, entre más), y donde participan los grupos Algarroba.com, El Trébol Mercedino y Dúo Nuevo Cuyo, tras un tránsito audiovisual que antes incluyó varias producciones y la dirección de cortos como "Sonidos del Desierto, Guaquinchay" y "Huarpes en su propia voz".- Como una necesidad de mostrar cosas que yo veía dentro de la cultura de la que era parte y que quizás no conocía desde mi nacimiento y lo descubrí con el transcurrir de la vida. Entonces por ahí lo encaré con una mirada un poco más de asombro y también antropológica, si se quiere, sobre algo que me llamaba profundamente la atención.- Hay muchas cosas para destacar dentro de la música cuyana que quise plasmar en el documental. Una de ellas tiene que ver con la importancia de las guitarras y el valor que se le da -tanto entre los guitarristas y los músicos de la región como la mirada que tienen otros referentes culturales del país respecto de las guitarras cuyanas-. También me interesó abordar a la tonada como elemento de unión entre las familias que forman parte de esta cultura. Después está la cueca, el gato, la resbalosa (que es un ritmo que ya casi nadie compone) y que también son parte de nuestro acervo cultural, pero creo que la tonada es la gran protagonista de esta película.- Se reafirmó lo que tiene que ver con el valor que se le da a las guitarras y composiciones de la música cuyana, y a sus guitarristas. Entre las cosas que me sorprendieron estuvo el testimonio de Raly Barrionuevo, quien plantea que existe un corredor cultural cuyano, que pasa por Frías (Santiago del Estero), donde él nació, y que muestra la existencia de una gran influencia de la música cuyana en esa zona.- Yo creo que “Pulsando la vida” es una película de nicho y va a tener un buen recorrido dentro de las personas que gustan del folclore en general. Espero que el documental guste y que pueda convertirse en un material educativo, en un material de acceso al conocimiento sobre el tema.- Es una película que dialoga un poco con todo lo identitario que he hecho anteriormente. Creo que lo folclórico y lo originario están presentes en mis producciones y acá aparecen nítidamente.- Ahora estoy trabajando en el desarrollo de un documental que se llama “Lágrimas y risas”, sobre el teatro mendocino y nacional a través de los ojos de un gran referente, que es Ernesto “Flaco” Suárez. Otro de los proyectos que también está en desarrollo se llama “Futuro Circular” y tiene que ver con el cuidado del ambiente a través de diferentes formas constructivas existentes. Y, además, y junto con Silvia Majul y Eduardo Fisicaro tenemos en postproducción un documental sobre el grupo vocal Los Andariegos, que esperamos poder estrenar este mismo año.