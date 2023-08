Denuncian el "hostigamiento" del Gobierno jujeño a la protesta en Purmamarca

El malón denuncia represión policial. /Foto: EDgardo Valera archivo.

El corte de rutas fue desalojados y se mudó a las cercanías. /Foto: Leo Vaca archivo.

Integrantes del Tercer Malón de la Paz denunciaron “hostigamiento” del Gobierno jujeño a la permanencia de protesta en cercanías al cruce de las rutas nacionales 9 y 52, en la localidad norteña de Purmamarca,cuando “cientos de policías” empezaron a rodearlos y se acercaron para “correrlos” del lugar.“Nos quieren correr a pesar de que ya no estamos en la ruta. No estamos molestando a nadie y mucho menos haciendo algo malo”, se pudo escuchar en un video difundido a través de las redes sociales del movimiento que integran comunidades originarias de Jujuy en rechazo de la reforma de la Constitución provincial.Acotaron que “a la policía no le importó nada” y que los “maltrataron” llegando a “empujar a una abuela" con dificultades para caminar., reclamaron a través de otro video, en el que se puede observar a efectivos policiales posicionándose en cercanías, con escudos, cascos y bastones.Durante las primeras horas del pasado lunes, los integrantes del Tercer Malón de la Paz, que hacía casi dos meses realizaban un corte de protesta en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52 en la localidad jujeña de Purmamarca, fueron desalojados por efectivos de la Policía provincial.Acusaron que, todo ello en momentos en que no había ningún corte de calzada, ya que desde el jueves pasado habían abierto un paréntesis en torno a la protesta, de cara a la jornada electoral del domingo.Operativos similares se vivieron en otros puntos de reclamo; en San Roque, Abra Pampa y otras localidades, no obstante lo cual las comunidades resolvieron continuar con permanencias de protesta.El reclamo es por la “nulidad” de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, en razón de lo cual integrantes del Tercer Malón de la Paz también se encuentran con medidas de protesta en la ciudad de Buenos Aires.