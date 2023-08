Kicillof: "La derecha tiene muchos candidatos y un solo proyecto que es quitar derechos"

Estela Díaz llamó a "consolidar" el triunfo

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, consideró este miércoles que tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es necesario “consolidar el triunfo" que obtuvo el gobernador Axel Kicillof en el territorio bonaerense, y calificó como "profundamente machista" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



“En la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria (UxP) ganó en las PASO, no lo hizo LLA. Los y las bonaerenses eligieron un camino de Estado presente, construcción de derechos, abordaje de las problemáticas y compromiso", señaló Díaz en declaraciones a Radio Provincia.



En ese sentido, la funcionaria afirmó que desde el Estado se tiene que seguir "construyendo futuro con los derechos que faltan", y sostuvo que el descontento expresado en las urnas no se canaliza con "el cierre" del sector público.



“Hemos generado políticas y programas en los 135 municipios que antes no había. Nos reciben porque hay demanda, necesidad de tener lugares de atención. Tenemos políticas en trabajo, salud, educación, pero además en todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia en la juventud, la educación sexual integral desde las escuelas", repasó la ministra en relación a los aspectos centrales de la gestión del Ejecutivo provincial.



La ministra bonaerense criticó la propuesta del candidato de LLA de impulsar la "anulación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), algo que contradice el ideario liberal" que afirma defender el economista.



“Milei no quiere que tengamos libertad, igualdad y derecho a decidir. Es profundamente machista, pero además plantea llamar a un plebiscito para anular la interrupción del embarazo. Nuestra Constitución dice que los temas penales no se plebiscitan. Eso es inconstitucional, ahí hay ignorancia o querer violar la Constitución, por eso hay mucho para charlar. Octubre es el momento definitorio”, puntualizó.