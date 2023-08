Libros para regalar en este día de las infancias: animales, leyendas y cuentos

Capitán nudo y su estúpida sombra

En el día de las infancias, una lista posible de nuevos libros para regalar, algunos con más textos, otros con ilustraciones, donde la ternura, lo desopilante, el conocimiento y la reflexión proponen historias que invitan a abrazar otras perspectivas y viajar con la imaginación.Un capitán que se presenta como el más valiente de todos los capitanes es el protagonista de una de las últimas novedades de la editorial Limonero: Capitán nudo y su estúpida sombra, del autor holandés, un título que desde el vamos ya anticipa algo del humor y los giros insólitos de su historia. Un capitán que sale en busca de su sombra, quien lo lleva, entre un tiburón doméstico, un pulpo gigante, sirenos, barrancos profundísimos hasta una cueva llena de fantasmitas, entre muchos paisajes yque el capitán apenas munido de su ropa interior deberá enfrentar para encontrar a su sombra.La editorial Iamiqué amplía su catálogo sobre el cuerpo y lo hace con un libro integral que toma al cuerpo en su dimensión biológica pero también en su cruce con lo cultural y lo emotivo:, sobre qué parámetros. Cuerpopedia. El cuerpo en palabras, representaciones, cambios y emociones, con textos dee ilustraciones de, es un libro que informa pero que también está a la espera de preguntas y reflexiones, para leer sólo o para ser compartido con amigos/as y familias.Con una perspectiva histórica y contextualizada, que problematiza al cuerpo a lo largo del tiempo dando ejemplos de cómo se lo mira según época y cultura, el libro recorre desde el saber biológico -vinculado a los genitales u órganos- al género, la identidad y el deseo, pasando por las cicatrices, las emociones, el alma, las formas decorarlo, de vestirlo, de quererlo."Cada persona es una mezcla particular de lo que trae consigo y de lo que incorpora, de lo interno y de lo externo, de cuerpo y de personalidad", se lee.El sello Pípala presenta Vertebrados. Versátiles, una enciclopedia ilustrada con variedad de animales que tienen, precisamente, vértebras, es decir, esqueleto y cráneo: peces cartilaginosos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Con unos dibujos increíbles de cada animal, el volumen recorre desde la anatomía al comportamiento, da detalles de qué pueden hacer hasta su forma de reproducción, sus sentidos y datos curiosos sobre cómo cuidan y viven todos estos animales, algunos con menos fama que otros - como el reptil diablo espinoso o el pez león colorado- pero todos igual de fascinantes.Para los más chiquitos, un libro que habla sobre el crecer y sobre la fortaleza interior es Ernesto, el elefante, de, publicado por Fondo de Cultura Económica. En esta historia, un elefante que vive con su mamá y un día decide salirse de la rutina y de la manada para explorar cómo es la vida más allá de lo que hace todos los días: quiere conocer la selva, ese lugar que la mamá le asegura que no es para bebés. ¿Cómo sobrevivirá Ernesto en la selva? ¿lo ayudarán los animales con los que se cruza? ¿Volverá a ver a su mamá?Un divertido cuento que trae la editorial Loqueleo es Supergato, de, con ilustraciones de Rodrigo Folgueira, sobre un gato que también. El problema es que nadie en la granja quiere su ayuda: el pájaro desconfía de él, tampoco a la hormiga le interesa que le de una mano para cargar una hojita, mucho menos la liebre para salir de la cueva. Pero el gato persiste y tendrá un final feliz para lograr su misión y para ganarse la confianza de los animales de la granja.Para lectoras y lectores más grandes, se editó novela de la escritora, La doncella roja (Norma), que parte del hallazgo de una momia inca en la cima de un volcán pero cuyo descubrimiento, que ocupa la atención de todo el campo científico, no es inocuo y genera tensiones entre las distintas comunidades:, comienza la historia. Mientras avanza la trama, entre la conmoción de todo un pueblo, la novela narra también la vida de esa doncella, hallada en lo alto, cubierta de ajuares extraordinarios.En el catálogo de la editorial GES se publicó Mundo fabulaso, de, un conjunto de cuentos sobre las, condimentadas con mucha imaginación y también muchas preguntas, porque cada relato es una invitación para ir más allá del texto. En este volumen hay hormigas artistas, un sapo que viaja a la ciudad o pingüinos punk, entre muchas historias cortitas y mágicas que recorren las geografías de nuestro país y sus relatos.Uno de los cuentos que se presenta en distintas partes es el de, una figura casi mitológica de aspecto "infinito" que nunca nadie vio pero sobre la que se elucubran numerosas imaginaciones.Gustavo Ríos, escritor y periodista nacido en Mendoza, transporta a los lectores y a las lectoras a descubrir un mundo de encuentro y diálogo en armonía con el medio ambiente.