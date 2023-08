Bajo el lema "directo de artista", llega a La Rural una nueva feria BADA

Archivo de la 10ª Edición / Foto: Pablo Añeli.

Más de 300 artistas, entre ellos el ilustrador Pablo Bernasconi, el fotógrafo Gonzalo Lauda, los pintores Alfredo Segatori y Milo Lockett, participarán de la 11 edición de la feria BADA (Buenos Aires Directo de Artista), que vende obras de arte sin intermediarios del 24 al 27 de agosto en el Pabellón Verde del porteño predio ferial La Rural.El concepto central de BADA es ser el puente entre el artista y el público, para que éste pueda adquirir obras de arte de forma sencilla y que conozca de primera mano la historia detrás de las piezas que adquiere."En BADA, creemos que no es necesario ser un experto en arte para enamorarse de una obra y querer compartirla en nuestra vida cotidiana. El arte nos acerca, nos conmueve y muestra la belleza y la tragedia de la vida. Es simple y universal, no necesita tantas barreras para disfrutarlo", explicó la artista plástica y fundadora de la feria Ana Spinetto.Desde escultura, pintura y fotografía hasta ilustraciones, tatuaje y técnicas digitales, los visitantes encontrarán unay comprar, adelantaron los organizadores.La feria BADA, que ya ha tenido también ediciones en las ciudades de México y Madrid, ha establecido una plataforma comercial para artistas autogestivos, eliminando intermediarios y permitiéndoles conectarse directamente con el público.En su edición 2023, BADA no solo contará con la participación de destacados artistas argentinos, sino que tambiénLos artistas participantes ofrecerán una amplia selección de obras en diversos tamaños y precios, a la vez que cada artista presentará al menos diez obras en formato pequeño, con un, indicaron los organizadores.Además, la feria contará con una exhibición especial de: la ONG presentará 10 esculturas de unicornios, símbolo que representa la unidad de las identidades que confirman la comunidad LGBTIQ+.Se destaca la presencia del ilustrador, -autor de obras como El zoo de Joaquín, El diario del Capitán Arsenio y El infinito, reconocido por su enfoque único, quien presentará obras que combinan humor, ingenio y profundidad.El fotógrafoestará presentando su serie de batallas, recreando hitos de la historia de la Independencia Argentina. En una tarea titánica, Lauda moviliza al ejército argentino actual a locaciones especiales para conseguir la toma ideal.Por su parte, la artistafusionará la creación digital, el sampling y la intervención textil en una amalgama artística que desafía los límites de la imaginación, mientras quedejará una huella impactante con su instalación de arte urbano, Exabrupto de Color, en la puerta de La Rural.Se trata de una serie que viene trabajando hace varios años, al margen de la figuración con aerosol y murales con reciclaje, que tiene que ver con el 'action painting', como revalorización de un expresionismo abstracto que antes se hacía con el bastidor sobre el piso.También estarán presentes el artista chaqueñoy la artista, quien sorprenderá con ilustraciones de su serie Cosas Maravillosas,Además de la exposición y venta de obras de arte, BADA ofrecerá una serie depara enriquecer la experiencia de los visitantes.En tanto que la abogada especialista en derechos de autor,, estará a cargo de charlas relacionadas con lay los, mientras que la artistaexplorará las temáticas del arte, el cuerpo y la tecnología en una interesante charla gratuita.Mientras que(Directora de BADA) y(Especialista en Marketing), darán una charla gratuita a todos los artistas sobre cuáles son las herramientas y técnicas indispensables paraLa 11 edición de la feria de arte BADA se realizará del 24 al 27 de agosto, de 14 a 21, en el Pabellón Verde del predio La Rural, Avenida Sarmiento 2704, en el barrio de Palermo. Para más información podés visitar la página oficial