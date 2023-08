Aseguran que el oficialismo mantiene las chances intactas y piden "medidas concretas"

El ministro de Trabajo, Walter Correa, consideró que el resultado de las primarias dejó un empate técnico en tres tercios / Foto: Prensa.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, y el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, señalaron que el oficialismo mantiene sus chances intactas para los comicios generales de octubre yante la situación económica.El titular de la cartera laboral bonaerense consideró que el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas el domingo pasado determinaron "un empate técnico entre tercios", y señaló que Unión por la Patria (UxP)de octubre."Para mí, lo que sucedió en las PASO fue un empate técnico. El resultado marcó que el electorado se divide en tercios. Hay una parte del pueblo que se expresó con un voto bronca. Ante eso, nosotros, desde UxP tenemos que escuchar, abrazarlos y entenderlos", apuntó Correa en declaraciones a la radio AM750.Para el ministro bonaerense, desde el punto de vista político, el gobierno no solo debe "manifestar que se van a sostener los derechos, sino dar (a los votantes)y qué políticas serán las que se aplicarán"."Desde el Gobierno nacional también hay que hacer lo posible para mejorar la cuestión económica y mejorarle el bolsillo al trabajador. Si lo hacemos tenemos posibilidades de mejorar y ganar para tener una administración peronista por otros cuatro años más", subrayó Correa.El diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, pidió al Gobierno nacionalcomo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien resultó el postulante más votado en las PASO."Tenemos la obligación de trabajar para evitar que nuestro país vaya detrás de este vendedor de espejitos de colores. El Gobierno nacional tiene que tomar medidas concretas para modificar esta situación económica. Es muy difícil convencer con palabras a los que", señaló Yasky en declaraciones a FM La Patriada.En ese sentido, el dirigente sindical propuso "un", que estimó en unos "75.000 pesos mensuales para todos los trabajadores"."También debemos resarcir a los jubilados de la pérdida que significa la remarcación de precios. Debemos enfrentar al sector empresario que en estos tiempos logrósuperior a la inflación", enumeró.El legislador analizó que "el punto de partida de Milei es todo lo que", en referencia a "la capacidad adquisitiva del salario", e insistió en trabajar para aplicar "acciones concretas"."En esta situación, en la cual hemos tenido, debemos tomar medidas y salirnos de ese surco", fundamentó Yasky.En la misma línea, dijo que "es entendible" el voto de los que eligieron a Milei, pero aseguró que "esto".Yasky pidió también recordar que "las referencias políticas de Milei"."Lo que propone va a dejar más penuria en nuestro país.. Hay que trabajar para no volver a vivir un gobierno para los ricos como el que hizo Macri en sus cuatro años de gestión. No queremos volver a las políticas de los años '90, que nos costaron mucho en términos de pobreza y retraso", subrayó.