Messi en Miami es "como Diego en Nápoles", según "Chiqui" Tapia

Messi sigue escribiendo su historia en la MLS. / Foto: AFP.

Dos de las personalidades más importantes del fútbol argentino, como el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el seleccionador nacional, Lionel Scaloni, remarcaron el potencial del astro mundial, Lionel Messi, en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, durante la presentación formal del ambicioso proyecto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)El arribo de Lionel Messi a la MLS disparó el interés de todos los aficionados del deporte en los Estados Unidos y acercó a la comunidad norteamericana hacia una liga en crecimiento entre las competencias preferidas del ciudadano local como el básquetbol de la NBA, su fútbol de la NFL y la tradición del béisbol en la MLB.El titular de la AFA, "Chiqui" Tapia, habló sobre la actuación del capitán de la Selección Argentina en su actual club Inter Miami, luego de su valiosa carrera por Europa,y el paso por el Paris Saint-Germain de Francia, destacando que "todos conocemos quién es Leo (Messi) y no nos deja de sorprender" en relación al rendimiento del 10 argentino en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los equipos estadounidenses y mexicanos, donde ya lleva anotados 9 goles y estará afrontando su primera final con Las Garzas el próximo sábado, a las 20hs, contra Nashville SC en el estadio Geodis Park de Tennessee.contento como lo estamos observando todos", reconoció el máximo responsable de AFA y dirigente del club Barracas Central, representando "algo muy bueno de que haya llegado a la MLS".A su vez, Tapia comparó el desembarco del rosarino al Inter de Miami con la llegada de Diego Armando Maradona al Napoli de Italia en 1984, destacando que "cuando Diego fue a Nápoles no era lo que el club es hoy" para todos los napolitanos y haciendo alusión al interés en alza que reina por el "soccer" estadounidense en la actualidad.Por su parte, el director técnicopor 4-0 frente a Charlotte FC en Fort Lauderdale, manifestó que "el nivel no es malo, me parece un nivel aceptable. Sin dudas que es una liga que está en ascenso y que seguirá mejorando, además de que traerá muchos jugadores al país".Para el entrenador santafesino, tras renovar su vínculo con el seleccionado argentino hasta la finalización de la Copa del Mundo de 2026, aseguró que la MLS será una fuente de recursos para el fútbol norteamericano y se manifestó muy confiado en que "llegarán mejores" jugadores y de envergadura, luego de la decisión del crack rosarino de mudarse del fútbol europeo para recalar en los Estados Unidos.