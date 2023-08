Carlos Gómez Centurión, el artista que acerca la montaña

Carlos Gómez Centurión, arquitecto y artista. / Foto: Victoria Gesualdi

"Lo complejo fue el armado", dice Gómez Centurión. / Foto: Victoria Gesualdi

La muestra se presenta en La Usina del Arte, en La Boca. / Foto: Victoria Gesualdi

"Cuando vos tenes claro lo que vas a decir, sale", asegura el artista. / Foto: Victoria Gesualdi

"El hombre está sobre la Tierra, bajo el cielo ante los dioses, ante el universo, y ante sí mismo". / Foto: Victoria Gesualdi

"Vengo trabajando durante años sobre el tema de la montaña", asegura. / Foto: Victoria Gesualdi

El cerramiento que tiene tres metros de altura genera un espacio para poder ver las telas sin demasiada distancia. / Foto: Victoria Gesualdi

"Arqueología del sentir" de Bienalsur Arquitecto y artista, Carlos Gómez Centurión, conocido por sus trabajos sobre la cordillera, participa en la muestra colectiva "Arqueología del sentir" que se inaugurará el jueves en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de la ciudad de San Juan y podrá disfrutarse hasta finales de noviembre, en el marco de Bienalsur.



El artista sanjuanino fue invitado por el curador, investigador y gestor cultural paraguayo Ticio Escobar que junto con Clarisa Appendino proponen un abordaje que cuestiona el límite entre las piezas arqueológicas, la artesanía y la producción artística contemporánea, como una suerte de provocación, gesto político desde donde desestabilizan conceptos y jerarquías inmutables, proponiendo otros "lugares capaces de hacer vacilar los atributos del gran arte y ensanchar, así, el espacio de la diferencia", postulan los curadores.



"En general, los artistas contemporáneos de San Juan comparten su afán por escudriñar el paisaje, la tierra, el entorno; realizan arqueologías horizontales que los llevan a rastrear señales en pequeños objetos diseminados en la ciudad o en sus afueras. Son artistas minuciosos, obsesivos, intensamente creativos, cuyos fecundos experimentos y ficciones los llevan a imaginar fisuras en el tiempo-espacio", escribe Escobar.



Conocido por trabajar en altura, la sola experiencia de subir la montaña propone un tiempo "interno y de escala donde se va en fila indio por camino de herradura como le llaman en el campo, vas solo", dice Gómez Centurión y agrega: "estás dos o tres días como cuando fui al Aconcagua donde estás solo con ese paisaje y se te mete en el alma, y cuando llegaste arriba sos otra persona, y con eso pintas. Yo sí creo en eso de pintar con las tripas".



Gómez Centurión (San Juan, 1951), quien trabaja entre San Juan y Buenos Aires, participa con un tríptico de 2 metros por 4,50 metros de su serie "36 vistas del Cerro Blanco" que realizó motivado por una matanza de árboles centenarios cuando en la ciudad de San Juan cortaron ejemplares de 10 cuadras para "ampliar un carril de una avenida", antes de la pandemia, cuenta en diálogo con Télam.



Un hecho que provocó su indignación y que tuvo solo como respuesta "¿y qué querés, viejo? El progreso duele", lo que lo llevó a pensar un cuerpo de obra desde la concepción de que "si el progreso es asfaltar, asfaltemos todo, hasta los iconos del paisaje más importante" como "el Cerro Blanco que es muy importante en la geografía de San Juan", ironiza el artista.



"Entonces hice toda una serie con betún de Judea que es un derivado del asfalto de cuadros monocromos y le puse como nombre ´36 vistas de Cerro Blanco´ haciendo un guiño a las +36 vistas del Monte Fuji´ de Hokusai, esa serie que habla de la vida cotidiana en el Edo, la actual Tokio, Japón".



"Surgió de ahí, están hechas con mucha libertad", dice el artista quien refiere también que al principio de su carrera trabajó mucho con mitos y leyendas de la Cordillera y con textos del antropólogo Adolfo Colombres y formó parte del grupo de artistas visuales llamado "El mito real" junto al tucumano Víctor Quiroga (1954-2021), y el paraguayo Enrique Collar (1964), fundado en 1993 a partir de una convocatoria de Luis Felipe Noé a los tres artistas.

Con una propuesta absolutamente existencial donde la pequeñez de lo humano frente a la inmensidad del cosmos se contrapone a la avaricia por el oro, el artista sanjuaninoinvita a experimentar en intimidad este sinsentido en la gran instalación "Intemperie" y sus cinco grandes telas, que expone en la Usina del Arte hasta septiembre en el marco de Bienalsur.El arquitecto y artistaparticipa en dos de las exposiciones de Bienalsur, una con la instalación de un poliedro en el amplísimo hall del segundo piso de la Usina del Arte, en La Boca, desde donde se observa la explanada de acceso con curaduría de, y en la muestra colectivaque se inaugurará este jueves en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan."Intemperie" que podrá visitarse en la Usina del Arte (Caffarena 1, CABA) hasta el 9 de septiembre se trata de una estructura poliédrica, que construye una atmósfera inmersiva, semicerrada, construida con paredes de tres metros y un techo suspendido forrado con una tela negra que vista desde abajo refleja la iluminación de las telas de 10 metros que cuelgan desde la estructura suspendida. Y en su interior, están las paredes revestidas como envolviendo, con dos telas que rememoran las montañas y fueron trabajadas con la técnica del frottage que sitúa a la tela sobre la montaña y lo frota hasta impregnarla con su huella. Además, la luz y atmósfera exterior se reflejan, sobre esa oscuridad que se intercambia entre azules y violetas profundos, según la hora del día.Por fuera, está uno de los bastidores que utiliza para pintar a 4500 metros de altura en la cordillera con un boceto gigantesco que es pintura y gesto, y delante del poliedro, una tienda de campaña aloja obras pequeñas que llevan en si la la propia montaña., expresa el artista en diálogo con Télam.refiere sobre la obra que le demandó seis meses de arduo trabajo, además de la importante logística.Pero a su vez, este tiempo de proceso se nutrió de la lectura filosófica, porque, como señala,Conocido por sus experiencias de pintar en altura a partir de expediciones realizadas en los últimos años a sitios como las Salinas Grandes en Jujuy, el cerro Mercedario en la alta cordillera sanjuanina, el segundo más alto de América después del Aconcagua, al que también visitó, Gómez Centurión explora y reflexiona sobre esa inmensidad natural de la cual se apropia y plasma en sus obras, donde tal vez, la atmósfera propia de San Juan templó esos encuentros.El artista recuerda en su trabajocomo dice el texto curatorial. Sus herramientas son las telas, los pigmentos, los elementos orgánicos o la tierra, el carbón mineral que impregna en las telas, y una búsqueda de experimentar esa inmensidad que plantea "el sinsentido", como dice, de la búsqueda del oro en tanto metáfora., dice y explica que ese tipo de estructura geométrica "me sirve para aislarme de esta arquitectura tan potente de la Usina del Arte y generar un ámbito".La instalación se completa por música que "está basado en dos elementos conceptuales, uno viene de Martin Heidegger, Nietzsche, de la corriente filosófica de finales del siglo XIX al siglo XX que conciben al hombre arrojado al mundo, desamparado, y habla del abismo existencial y estar a merced de". Y agrega:, explica.(el compositor alemán del "El anillo del Nibelungo"), añade.En las cinco telas desplegadas están estas referencias, como el de La Valquiria, de la que suena su abertura en una adaptación de Ignacio Mazzuco, con una adaptación mínima, según refiere el artista,. Tambiénen posición fetal, como agobiado, y por otro lado dice, las, que pueden apreciarse al ir subiendo la vista.También delinea el tema de las raíces y la medusa con sus tentáculos, y a fuerza de interpretación además se desliza lo femenino, y luego la codicia con dentaduras doradas adosadas a otra tela., aunque una de ellas no es de oro, "porque no todos somos iguales", explica riéndose, al tiempo que afirma que habla de la "codicia contemporánea, la desigualdad, y elecciones de vida.La elección de Wagner essinoPero, en esa sintonía que le hace escoger a Wagner como insumo, el compositor concibió la idea de obra total en el siglo XIX, dice Gómez Centurión:, reflexiona., esgrime sobre las expediciones que realiza desde hace 20 años.Precisamente en abril organizó un viaje a la montaña en luna nueva que demandó "dos días a caballo, con 38 mulas y baquianos" al que invitó al astrónomo, director del Complejo Astronómico El Leoncito, por lo que tuvieron una clase de astronomía por las noches, cuenta.Es como si el artista se apropiara de la montaña, y comenta en este punto lo que analiza Alberto Sánchez Maratta, autor de uno de los textos de la muestra, sobre su práctica:, cita., afirma sobre algo que comenzó en 2012 cuando en las Salinas Grandes de Jujuy con el proyectodecidió estampar ese territorio en una tela como algo intuitivo, y "esta concepción vivencial es la clave", porque "estas telas gigantescas seguramente tienen un componente de estas vivencias de estar ahí con esa inmensidad".Y como testimonio de su práctica, en la inauguración de "Intemperie" se proyectó el documentalproducido y dirigido por. Una obra que se sumerge en la experiencia del artista con la Cordillera de los Andes como escenario.De hecho, desde la sencillez y calidez,dice que tuvo cuatro padres, entre ellos,en la pintura, el arquitecto, enumera este arquitecto que nunca quiso dejar esta profesión, y que concluye diciendo sobre "Intemperie", en un espacio tan especial como la Usina,