La AFA presentó su proyecto para crear un Centro de Alto Rendimiento en Miami

El titular de la AFA, Claudio Tapia, presentó el proyecto para afianzar la marca "Fútbol Argentino" en Estados Unidos / Foto: Twitter: @afa.

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, cree que con este proyecto se podrán observar jugadores jóvenes de EEUU / Foto: Twitter @afa.

#Institucional La Asociación del Fútbol Argentino, representada por el presidente Claudio Tapia y el entrenador de la @Argentina, Lionel Scaloni, presentó oficialmente el proyecto de un nuevo Centro de Entrenamiento en Miami



📋https://t.co/90QQotwNZA pic.twitter.com/7wO3RHoapw — AFA (@afa) August 15, 2023

La AFA, con la presencia del presidente de la entidad, Claudio Tapia, acompañado por el entrenador del representativo nacional, Lionel Scaloni,para ser utilizado esencialmente por el seleccionado argentino de fútbol y que se erigirá en la ciudad de Hialeah de ese estado.El acto se llevó a cabo ante un gran marco de público, donde se oficializó este proyecto del fútbol argentino en los Estados Unidos.En el salón principal del complejo que adquirió la AFA en suelo norteamericano,la presentación se inició con una conferencia del presidente Claudio "Chiqui" Tapia, remarcando que la AFA "tiene un lugar en el mundo donde puede generar una proyección aún mejor" del fútbol argentino.El actual titular de la AFA aseguró que si no se hubiera afianzadoen referencia a las conquistas alcanzadas por el grupo dirigido por Lionel Scaloni, y capitaneado por Lionel Messi de la Copa América en Brasil 2021, el trofeo de la Finalísima en Londres y la Copa del Mundo en Qatar 2022.El director técnico, Lionel Scaloni, se mostró orgulloso por el predio que será de utilidad para las selecciones nacionales que presenten competencias cercanas al territorio americano y lo declaró de forma"Es importante, no sólo para lo que viene por delante, sino porque tendremos partidos de eliminatorias y nos gustaría tener cerca un lugar, resumió el entrenador, asegurando que "en el último viaje a Venezuela por la clasificación al Mundial no existió la posibilidad de entrenar de la mejor manera".Más de 220 jóvenes talentos argentinos fueron captados en los Estados Unidos por los entrenadores que trabajan para la AFA en todo el mundo.Y este es ese lugar en el mundo", expresó el presidente de la AFA en referencia a la profundización del proyecto en los Estados Unidos."Tenemos un área especial que se encarga de detectar a jugadores con familias de argentinos que se fueron del país", enfatizó el seleccionador Scaloni. "Pero a su vez también. Eso nos llena de orgullo y nos emociona a todos", reconoció el director técnico santafesino.Scaloni estará elevando en las próximas horas justamente la lista de convocados para los dos primeros partidos de Eliminatorias Sudamericanasrespectivamente, en la primera quincena de septiembre.Esa lista será muy extensa porque tambiénque sumará algunos jugadores que formarán parte del representativo argentino que participará del certamen Preolímpico clasificatorio para los Juegos de París 2024 que tendrán la oportunidad de jugar algún amistoso internacional durante las fechas FIFA.Durante el evento de presentación de AFA-USAla ciudad que contará con unas instalaciones albicelestes en el lugar, donde se le obsequió una plaqueta conmemorativa en manos del "Chiqui" Tapia, quien remarcó "compromiso y asistencia social a los vecinos y vecinas de Hialeah en los parques nacionales".Por su parte, el alcalde Bovo explicó quepor la llegada del equipo nacional campeón del mundo a la ciudad.Además, el político del estado de Florida detalló queTenemos la seriedad de llegar a un acuerdo que respeta el uso de los parques de los ciudadanos y al mismo tiempo entender que el proyecto de AFA refleja atraer estrellas del fútbol mundial o algunas ligas se puedan acercar a nuestra ciudad".Y justamenteque le permite al fútbol argentino seguir instalando su marca en diferentes lugares del mundo, reforzada obviamente también por la obtención del título ecuménico en Qatar.