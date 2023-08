Bregman pidió "volver a tomar la calle" ante propuesta de Milei de plebiscitar el aborto

Agregó que la propuesta de Milei implica "eliminar la educación publica que es una conquista de nuestro pueblo" / Foto: Lara Sartor.

La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, pidió este martes a las mujeres "" ante la propuesta del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien dijo que si gana las elecciones convocará a un plebiscito para, sobre lo cual la referente de izquierda señaló que "no se pueden plesbicitar materias penales"."Las mujeres y disidencias", arengó Bregman en diálogo con AM 750 y, consultada por la propuesta de Javier Milei, afirmó: "Tenemos que recuperar la marea que nos hizo conocidas en todo el mundo y vas a ver que estos machitos se van a callar la boca".Milei había anticipado en recientes entrevistas que de ser electo presidente "haría un plebiscito" sobre la ley (IVE) y en caso de que los electores estuvieran "en contra" de la interrupción del embarazo "eliminaría la ley".Ante la consulta,porque "no se pueden plesbicitar materias penales y no corresponde hacerlo".La candidata del FIT-U tambien considerópara reemplazarla por"Hoy la educación recae centralmente en la provincias y la escuela pública está en un estado muy grave que solo se mantiene en pie a costa de un enorme esfuerzo de la docencia, que dejan todo en las aulas", señaló."En la degradación de las condiciones de la educación se montan estas ideologías de derecha", enfatizó Bregman y agregó que la propuesta de Milei implica "eliminar la educación publica que es una conquista de nuestro pueblo y no lo van a poder hacer porque algo así no puede pasar", por eso "hay que enfrentar las propuestas de la derecha y a la par pelear por presupuesto educativo".Finalmente consideró que para "entender como surgen esto fenómenos (como Milei)" hay que "discutir la generación de trabajo genuino para