Rechazaron un pedido para que Alperovich sea juzgado por ciudadanos comunes

El exgobernador de Tucumán no será juzgado por ciudadanos comunes como pretendía su defensa.

Alperovich está acusado de abuso sexual cometido en tres oportunidades y de seis hechos de abuso sexual con acceso carnal.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC)en la causa en la que está acusado de violación y abuso sexual de una sobrina.La Sala de Turno de la CNCCC ratificó lo decidido meses atrás por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, y declaró inadmisible la pretensión de la defensa tendiente a que seAl desestimar el recurso de casación se consideró que esa ley local establece la obligatoriedad de ese tipo de juicios "para delitos cometidos en esa jurisdicción", yLos camaristas Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse consideraron que la norma no solo no resulta aplicable para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, "sino que tampoco comprendía supuestos como el presente,De acuerdo a constancias de la causa, el exgobernador está acusado porLa Sala de Turno de la CNCCC recordó, además, que los delitos que se atribuyen a Alperovichy que si bien el traspaso no se había completado, no se debía suplir desde el Poder Judicial.Jantus y Sarrabayrouse aclararon también que, como se había decidido en instancias anteriores,"Este Tribunal - remarcaron- no está habilitado (carece de competencia)y "está claro que resulta prácticamente imposible establecer mediante una sentencia y para un caso particular el juicio por jurados".