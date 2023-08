Reflexiones de la vida diaria: "Test de pareja: ¿Se están dejando estar?"

Test de pareja: ¿Se están dejando estar?

La rutina de una pareja puede hacer estragos. El más terrible: dejarse estar. No hacer más esfuerzos. No es que se termine el amor. Tal vez se termina la paciencia. O las ganas.Ojo: por un lado es algo natural porqueY mucha gente cae en esa situación. La típica: dejar de hacer gimnasia. Y el razonamiento es bastante sencillo: ¿para qué seguir esforzándome, si ya me vio desnudo y le gustó? O no sé si le gustó, pero se lo bancó…Y entonces la comparación de lo que era y lo que es, habla claramente del grado de dejadez de la pareja. Ejemplos:La ibas a buscar a la salida del trabajo, de la facu, del médico, del sicólogoLa llamás por el celular y le decís: “Y ya que estás, comprate una pizza y unas empanadas de camino que yo te espero en casa”.Cuando salías a la noche, la acompañabas en bondi hasta Paso del Rey así fueran las cuatro de la mañana de un día de tormenta eléctrica y granizoLe das un beso en la parada del bondi y le decís: “Mandame un guasap para saber que llegaste bien. Pero hasta la una, después estoy apoliyando... acordate”Te cuidabas, más que nada por ella, de los alimentos que ingeríasChucrut, porotos, lentajas, garbanzos... y mucho ajo3 x noche3 x año, con suerteA la hora del sexo, la habitación era Las Vegas: pura luzAgradecés a Edesur o Edenor que te corten la luzEn tu billetera llevabas, orgulloso, la Telo Cardtenés la tarjeta del Súper. Y la de envíos a domicilio tambiénA la noche, en la cama, dormían abrazados, mimos, cucharita“A ver si entendés: de la mitad para acá, es mi lugar”. “Y vos no me robes la frazada”Para la cena ponías la mesa con todo: platos, vasos, vino bueno, mantel, velas, servilletas de tela, juego de cubiertos para postre y un florerito con una rosa.Platos descartables y rollo de papel de cocinaTu vida amorosa y sexual era revolucionaria, era el Che, las venas abiertas, el Partido IntransigenteLa Nación y CarasImpecable minifalda, o pantalones ajustados, o vestidito sexyJogging.Cafe, cine, cena, sexoTele, pizza, birra, provechito sonoroSiempre le llevabas una flor, un bombón, un chocolatín, un detalle que la hacía feliz a ella y a vosDe vez en cuando, te aparecés con dos kilos de chorizos en oferta para que te los haga a la pomarolaEnsalada light, yogur descremado, ensalada de frutas sin azúcarSacaste los espejos de tu casaLe acercabas la silla a la mesa, le servías primero a ella“Traete una silla que esa tiene una pata jodida”.os dos estaban informados de todo lo que pasa en el mundo, las películas, obras de teatro, música, los libros y podían charlar de estos asuntos por horas y horasDos opciones: hablar de Gran Hermano, o mucho mejor… el silencio.e sentaban a la mesa bien vestidosTu prenda de vestir habitual para la cena es el zolcillonca o el batón.Caminaban de la mano a todos lados. Eran inseparablesNo te importa adónde vaya tu pareja, siempre y cuando vos no tengas que ir.La llevabas a bailarno sabés cómo salir de este baile