Taiana presentó un radar y remarcó que el Estado está para "defender nuestra soberanía"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó este martes el, y aseguró que servirá para "tener una mayor cobertura del Atlántico" y demuestra que "tiene que haber Estado para defender nuestra soberanía y libertad".Algunos dicen que no hace falta el Estado, pero tiene que haber Estado para defender nuestra soberanía y nuestra libertad", afirmó el ministro de Defensa en declaraciones a la prensa durante la inspección del nuevo radar en Trelew, provincia de Chubut.El acto se realizó a las 11, a 800 metros de la Base Aeronaval Almirante Zar, perteneciente a la Fuerza Aérea, donde la comitiva fue recibida por el grupo de mecánicos y el Jefe de Estación de la fuerza que operarán el radar para vigilar el espacio aéreo argentino e incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en el sur argentino.Taiana consideró queSegún informaron desde la cartera de Defensa, el radar MTPS-43 posee un alcance de 200 millas náuticas y es el resultado del proceso de modernización del Radar Táctico 3D TPS-43 producido por Westinghouse en Estados Unidos, que fue adquirido por la Fuerza Aérea Argentina en 1978.La actualización realizada por el INVAP consistió en el reemplazo de componentes obsoletos con partes modernas en lo que respecta a la electrónica central, consolas y operación remota.El ministro destacó que este radar se suma a los ya instalados durante su gestión en Villaguay, Entre Ríos, y Río Grande, Tierra del Fuego, y próximamente los que se ubicarán en Tostado, Santa Fe y Mercedes, Corrientes.En este sentido, el ministro de Defensa destacó "el desarrollo tecnológico" que hizo el INVAP y que permite "la formación de recursos humanos altamente calificados con conocimientos y habilidades específicas".Por otra parte, afirmó que"Un crédito dado de manera irregular que dejó una deuda altísima. Desde el punto de vista socioeconómico no hemos podido satisfacer las necesidades y tenemos una caída de los salarios reales. Hace que estemos pagando un costo altísimo por esta situación económica", amplió.Sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el funcionario afirmó que le "llamó la atención la baja participación" y aseguró que tiene la confianza de "recuperar muchos votos y convencer a muchos ciudadanos que no consideran importante votar"., concluyó.El ministro recorrió las instalaciones y compartió un momento junto al equipo que ensambló el radar en la ciudad chubutense.Taiana estuvo acompañado por el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo, el comandante en Jefe del Ejército teniente general Guillermo Pereda, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea brigadier general Xavier Isaac y el comandante en jefe de la Armada almirante Julio Horacio Guardia.y señaló que este nuevo radar tiene la posibilidad de detectar a aviones con tecnología para no ser detectados."Empezar a ver como protegemos nuestro litoral marítimo. Veníamos analizando con el Ministerio y el Estado Mayor Conjunto que nuestro Comando Conjunto Aeroespacial tenía un hueco en el sur y empezamos a cerrarlo", aseguró el jefe de la Fuerza Aérea.El brigadier general reconoció que "fue una iniciativa del ministerio" y que la Fuerza Aérea hizo un trabajo grande para "ponerlo en condiciones"."Uno veía el país hace un tiempo como estaba la cobertura radar y es un cambio tremendo e importantísimo. El mapa se empieza a completar, los ojos en el litoral y efectuar un mayor control", concluyó.La ceremonia finalizó con un pasaje de dos aviones Pampa que servirán para acompañar el trabajo del Radar táctico desde el cielo del sur argentino.