Reconocen a un equipo del Garrahan por el desarrollo de una app de autocuidado

Un equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan fue reconocido por el desarrollo de una aplicación quey en la toma de decisiones, se informó este martes oficialmente., que destaca los proyectos que promueven la transformación digital y la innovación en los procesos de salud., dijo César Avellaneda, supervisor de enfermería y uno de los artífices del proyecto.“Ya cuenta con el aval institucional y estamos trabajando con el Consejo Consultivo de Adolescentes, para decidir el nombre y algunas funcionalidades con ellos y sean los primeros en probarla”, agregó.para el funcionamiento de dispositivos como catéteres, cánulas o sondas.A su vez, habrá un foro para que adolescentes con la misma dolencia puedan interactuar entre ellos, lo cual fomenta el acompañamiento y el sostén durante las diferentes etapas del tratamiento.Marcela Martínez, enfermera que integra el equipo que pensó el desarrollo, explicó que “Martínez hizo hincapié en la importancia de la participación de las y los pacientes en la toma de decisiones sobre sus tratamientos.“Por sobre todas las cosas, sabemos que tienen el derecho de participar y ser incluidos en los tratamientos médicos, que la decisión no siempre es vertical, sino que debe ser consensuada junto a su grupo familiar y el equipo tratante”.promoviendo el respeto a su condición de sujetos de derecho y que sus opiniones sean escuchadas y atendidas.“Desde nuestra visión, como enfermeras y enfermeros, detectamos una necesidad asistencial que responde al cuidado integral de las y los pacientes, que incluyen otras cosas que antes no existían o no eran tenidas en cuenta”, dijo.“Lo que hicimos, además, fue incorporar perspectivas de otras áreas -médicos de la unidad de Adolescencia y personal administrativo y de sistemas- para que nos ayuden a desarrollarlo”, agregó la profesional.En la segunda edición del Programa Transformar se presentaron 37 proyectos, cinco obtuvieron reconocimientos. Además de los tres ganadores, la propuesta del Garrahan, presentada como "Solución digital promotora de conductas de autocuidado en el adolescente con enfermedades crónicas", obtuvo una de las dos menciones especiales, lo que le hizo acreedor de un premio de 600 mil pesos que será utilizados en la financiación del proyecto.