Cuáles son los clubes ingleses interesados en el "Colo" Barco, la joyita de Boca

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Cris Sille

Los clubes, de la Premier League inglesa, están interesados en el juvenil de Boca Juniors, una de las figuras del equipo que dirige Jorge Almirón, y podrían ejecutar la cláusula de salida, que es deSegún dijeron a Télam allegados a la dirigencia xeneize, la primera oferta fue del Brighton, el exequipo de Alexis Mac Allister, y fue menor a la esperada. Pero ahora volvería a la carga y ofrece 9.500.000 y el 5 por ciento le quedaría a Boca, para llevárselo ahora o jugar la serie con Racing por la Copa Libertadores y viajar a Inglaterra.En tanto, el equipo que dirige "Pep" Guardiola también está al acecho y es el que más le interesaría al entorno del jugador. Falta saber si es directamente para el City o esta institución lo daría a préstamo a otro club.La determinación final depende del joven de 19 años y de su entorno, sus padres y su representante, que es, el mismo de Carlos Tevez.Ahora queda por ver si -como dicen en el "Mundo Boca"- el jugador quiere quedarse hasta diciembre para jugar la Copa Libertadores. Su contrato vence a fines del 2024 yEl "Colo" Barco arregló este contrato hace unos meses y para firmar llegó a un acuerdo con Boca por una cláusula baja, si se mide la categoría y el futuro que sugiere el futbolista.También hay, con una cifra mucho más elevada y con una clausula más alta. Por este tema podría haber una reunión en las próximas horas entre el representante de Barco y los integrantes del consejo de fútbol boquense.Son muchas las variantes que pueden marcar la salida para una posible venta de un jugador clave para Boca y su objetivo de ganar la tan ansiada séptima Copa Libertadores.En tanto, tras una serie de conflictos con la dirigencia de Boca, el delantero colombianollegó a un acuerdo de palabra con el Kasimpasa de Turquía para firmar por dos años como futbolista libre.Según dijeron a Télam allegados a la dirigencia, Boca demandará ante la FIFA tanto al club turco como al jugador, de 27 años, quien se considera libre porque no puede entrenar con sus compañeros por decisión del club de la Ribera, que mantiene su postura: Villa puede practicar pero no jugar hasta que no resuelva su situación ante la Justicia.Villa fue condenado en junio pasado a dos años y medio de prisión en suspenso por violencia de género contra su expareja, la también colombiana Daniela Cortés.En cuanto a la actividad futbolística, la mayoría del plantel volvió a practicar este martes en el predio de Ezeiza, luego de tener cinco días de licencia. El lunes lo hicieron aquellos que fueron incorporados este semestre, sin Edinson Cavani y con Jorman Campuzano y Marcos Rojo.La novedad del entrenamiento de hoy fue que el atacante-ya recuperado de su lesión- trabajó en forma normal.El juvenil, de 21 años, está repuesto de un pequeño desgarro y la intención del entrenador Jorge Almirón es que llegue con el suficiente ritmo futbolístico como para estar disponible en el segundo partido de la Copa de la Liga Profesional, ante Sarmiento en Junín, que todavía no tiene fecha confirmada.Desde que asumió en abril pasado, es la primera vez que Almirón tiene a todos los jugadores en buena condición y a su disposición.Boca volverá a trabajar mañana en Ezeiza y es posible que para recibir a Platense el próximo viernes -por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional- jueguen varios de los nuevos refuerzos y aquellos que necesitan sumar minutos, con la mirada puesta en el partido del miércoles 23 de agosto ante Racing, también de local, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.