Una universidad lanzará una materia para la protección jurídica de personas LGBTIQ+

La carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzará unauna acción pionera en la educación pública que se propone“Esta asignatura se propone fundamentar desde el punto teórico la necesaria transformación del sistema jurídico argentino, y para ello buscará”, dijo a Télam Germán Arce, abogado que encabeza el cuerpo docente a cargo del dictado de la materia.Arce explicó que, además, “busca abordar de manera especializada el marco normativo internacional, regional, nacional y provincial que protege los derechos de las personas LGBTI+”, y tiene como “objetivo principal gestar un modelo de formación de juristas activistas para el cambio social, no solo con aptitudes para el ejercicio de la abogacía social, sino también para la”.Protección Jurídica de las Personas LGBTI+ es una materia que viene a complementar el plan de estudio 2018, que responde a un"El año pasado hemos lanzado un proyecto de extensión llamado ‘Construyendo conciencia sociojurídica sobre los derechos de las personas LGBTI’”, agregó, y cuyo dictado también está a cargo de Arce, que “trabaja con estudiantes, docentes y no docentes elaborando materiales para”.Luego destacó que el lanzamiento de esta materia “constituye una acción pionera, ya que es la primera de la carrera de abogacía de una Universidad pública argentina que se ocupa completa y exclusivamente de este tema”.La misma, en la primera “se pretende desde el punto de vista teórico jurídico, de género y pedagógico, visibilizar ante los estudiantes los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos que tiene el derecho, no solo desde la teoría sino también en el ejercicio”, detalló.“La idea es poder alcanzar reflexiones sobre, que es lo que más no hace falta para que las leyes tengan el impacto que se espera”, argumentó.En este sentido, remarcó “, y las causas de muertes también siguen siendo las mismas”.La segunda parte “aborda el conjunto de normas que abordan los derechos de las personas LGBTI+ a nivel internacional como regional, en el país, y la provincial”.Por último, “se toma, a quienes se los tratará de profesionalizar desde el punto de vista jurídico, analizando los modelos de formación de abogados y abogadas, y obteniendo aptitudes para el diseño de políticas públicas a favor de nuestro colectivo”.El evento académico se llevará a cabo este martes a las 18, en el Aula Belgrano de la Facultad de Derecho, ubicada en calle 25 de Mayo 471 de la capital tucumana.Participarán de la presentación Arce, acompañado por Lara Bertolini, activista trans que dirige el Centro de Investigaciones LGBTI+ de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda; Emiliano Litardo, corredactor de la ley de Identidad de Género; Claudina Rukone de la UNT; docentes de diferentes universidades públicas argentinas y docentes de universidades de España, Colombia, Chile, México y Brasil.