De la Cruz se entrenó con el plantel y no hay avances en su pase a Qatar

El volante uruguayo Nicolás de la Cruz volvió a entrenarse con el plantel porque su pase al equipo de Hernán Crespo en Qatar, el Al-Duhail SC, no tuvo avances y está "stand by", según apuntaron desde la dirigencia de River., así que está todo en estado de espera y stand by”, le confió a Télam una fuente que forma parte de las negociaciones.El equipo de Crespo, que el fin de semana inicia la liga local, pretende a De la Cruz y, por eso,Tanto River como el equipo uruguayo comparten en partes iguales los derechos económicos del volante que en diciembre del año pasado renovó su contrato con una baja de la cláusula de salida a la cifra que se está manejando para la venta.Es más, en las últimas horas trascendió que el Al-Duhail estaría interesado en Philippe Coutinho, futbolista del Aston Villa, lo que podría hacer caer definitivamente la operación con el uruguayo.De la Cruz se entrenó este martes a la mañana en el River Camp con pelota junto con el resto del plantel que se prepara para jugar contra Argentinos el domingo. Si su pase no avanza, podría ser titular en el inicio de la Copa de la Liga.Asimismo,Los tres habituales titulares están en duda para jugar el fin de semana y el entrenador Demichelis tendrá que evaluar reemplazantes con jugadores como Emanuel Mammana, David Martinez, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Matías Kranevitter y Agustín Palavecino.Mientras tanto, la dirigencia sigue escuchando ofertas y negociando por jugadores que pueden ser cedidos para achicar el plantel como son los casos de José Paradela, Elías Gómez, Santiago Simón y Rojas.Por lo pronto, desde este martes ya se entrenan a contra turno y sin lugar en el plantel Nahuel Gallardo, que regresó del préstamo en Once Caldas, Tomás Lecanda y Elías López -recuperados de sus lesiones- y Agustín Fontana, que ya no era tenido en cuenta.