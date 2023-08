Las Perras Viajeras: una aventura en combi por el corazón de Latinoamérica

El logo de Las Perras Viajeras, tal como se presentaron en las redes antes de partir de Tegucigalpa, Honduras. (Álbum personal).

Honduras

Enero del 2022, en la capital hondureña. La combi está lista para partir. (Álbum personal).

Los documentos de Julia, la cachorra husky y tercer integrante de la travesía. (Álbum personal).

Ya pasaron por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y su punto final es, obviamente, Usuhaia, a donde esperan llegar este verano.

Nicaragua

El lago Cocibolga, en las afueras de Managua, Nicaragua. (Álbum personal).

Costa Rica

Julia a más de tres mil metros de altura, en el Cerro de la Muerte, Costa Rica. (Álbum personal).

Un alto en Alajuela, en las afueras de San José, Costar Rica. (Álbum personal).

Panamá

La Playa de Pipa Beach, sobre el Pacífico panameño. (Álbum personal).

Para cruzar de Panamá a Colombia no hay rutas. La combi viajó en barco y las tres "perras", en avión a Cartagena. (Álbum personal).

Colombia

Medellín (Colombia), uno de los lugares que más fascinó a las viajeras. (Álbum personal).

Baños de lodo en El Totumo, sobre el Atlántico colombiano. (Álbum personal).

Ecuador

Lago San Pablo, en Otavalo, en el norte de Ecuador. (Álbum personal).

Julia en Mitad del Mundo, al norte de Quito, Ecuador. Álbum personal).

Perú

Las playas de Pisco, al sur de Lima, Perú. (Álbum personal).

Las misteriosas Líneas de Nazca, Perú. (Álbum personal).

Chile

San Pedro de Atacama, Chile. (Álbum personal).

Arica, en Chile (Álbum personal).

Argentina

¡Bienvenidas a la Argentina! Las viajeras, en el Cerro de los Siete Colores, Jujuy. (Álbum personal).

Vuelta de Obligado, en el partido de San Pedro, a una hora y media de la ciudad de Buenos Aires. (Álbum personal).

Vera e Ihstar ya en Buenos Aires. Apenas llegaron festejaron el cumple número dos de Julia. (Álbum personal).

Manos a la obra... teatral

Hay cierto mandato social normativo de que, a los treinta años, uno debe haber cumplido con algunos items de la lista deTener un trabajo estable y ascendente, una pareja (monógama), proyectar hijos, un auto y una casa propia: una fantasia a lo familia Ingalls(y arcaica).Sin embargo la pandemia, la crisis económica y el avance del calentamiento global están desestabilizando la noción tradicional de futuro,, que no tienen correlato en la realidad material más extendida.Dentro de este grupo de gente que ronda la treintena y se resiste a cumplir con estas reglas canónicas se encuentrany que, en medio de la epidemia del Covid-19, se animaron a concretar un sueño de muchos, pero al que realmente, pocos se animan: recorrer Latinoamérica en una casa rodante.En este caso, más bien, enjunto aAunque el impulso de viajar, movilizado por su deseo de conocer el mundo, fue inequívoco,“Básicamente a la que compramos le sacamos todos los muebles antiguos que tenía y la pintamos, por dentro y por fuera, y los. Solo mandamos a hacer la cama sofá, pero el resto de las cosas las hicimos solas, aunque no sabiamos mucho de carpinteria, conseguimos las herramientas y nos mandamos de una. La instalación eléctrica también la armamos de esa forma. Varios meses después de haber arrancado nuestro viajepara tener una heladera adentro.”, dice Ishtar.Una de las preguntas que seguramente más curiosidad despierta es cómo se bañan: "Tenemos un tanque de agua que cargamos con una manguera, de ahí sale una canilla. De la parte de atrás de la combi, en la cajuela, hay una cortina que la rodea, y nos bañamos ahí. Funciona bien en los lugares de climas cálidos, en Buenos Aires ya es más complicado", coinciden al unísono.-Vemos primero el mapa del país y los puntos que resaltan, y consultamos en blogs de viajes y google. Pero más que nada vamos conociendo a otros viajeros en la ruta o gente local. Alguien te dice “este lugar es hermoso, no se lo pueden perder”, y cuando llegamos, otro nos sugiere un nuevo punto a dos o tres horas, y vamos. Obviamente, todo el timpo corroborábamos siempre en internet si era seguro y si dejaban entrar animales.-El desafío de ser mujeres es que siempre consideran que somos más débiles y bobas, que no sabemos de mecánica y que necesitamos un hombre que nos ayude. Constantemente nos preguntaban si nos daba miedo viajar solas, y nosotras les contestábamos que no estábamos solas, que somos dos personas y una perra. Nos transmitían la sensación de que estábamos en un peligro constante por ser mujeres. Que puede ser, pero no podemos vivir pensándolo.-Teníamos un bate de beisbol cerca de la puerta, y una picana. No dormíamos en cualquier lugar; hay una aplicación que se llama Overlander con GPS, que te manda un mapa y vos ves los puntos donde se quedaron otros viajeros. Hay reseñas de personas que comentan si un espacio es seguro o no. Es una medida de seguridad que todo el mundo debería tener, realmente.-A la gente le shockeaba un montón. Lo negaban, nos decían: “¿Y tu hermana sabe manejar?”; y yo respondía: “No es mi hermana, es mi novia”. E inmediatamente se referían a ella como “mi amiga”.A la hora de describir la experiencia de viajar,”, sobre todo a medida que Julia, a la que adoptaron casi recién nacida, crecía. “También aprendimos a relajarnos, porque a veces estamos cansadas, agobiadas, las cosas se rompen…Antes estábamos muy pendientes de cumplir nuestras metas. Con el tiempo eso fue fluyendo y cuando llegábamos a un lugar lindo, no dudábamos en quedarnos. Nos gusta mucho la naturaleza, estar lejos del mundo, pero también recorrer pueblos y ciudades y conocer distintas culturas. Creo que fue aprender a vivir, así tan simple”, señala.-Minca, en Medellín y la Guajira, en Colombia. La Sierra Ecuatoriana y la amazonia. Boquete, en Panamá; Cerro de la Muerte, en Costa Rica; Ometepe, en Nicaragua y La Sierra, en Perú. Ahí conocimos muchos nuevos amigos, otros eran simplemente hermosos y fantaseábamos con quedarnos a vivir.-Ninguno. Tal vez no fue el lugar, pero fue el momento. Llegamos a Perú en medio de tormentas extremas y crecidas de los ríos que vienen desde las sierras. El agua estaba muy revuelta, el mar también, se habían roto puentes, no podíamos entrar a ningún lugar, nos inundamos, se nos llenó de agua la combi y estuvimos una semana en una gasolinera esperando que abran un puente para seguir avanzando. También llegamos justo cuando hubo un golpe político y muchas carreteras estaban cortadas. Los planetas se alinearon y sufrimos Perú.Para llevarse a Julia a esta aventura, tienen que ser muy ordenadas con tener. Más allá de eso, consideran que lo más desafiante es organizarse con el dinero.“Yo creo que lo más difícil es organizarnos con la plata y tener un fondo común reservado para cualquier emergencia”, dice Vera.-Primero, que hay que usar la aplicación Overlander. Es maravillosa, no solo muestra lugares seguros o inseguros, sino también mecánicos, veterinarias, médicos, dónde hacer trámites de aduana, de migración, dónde cargar gas para el anafe, es muy completa, te resuelve la vida al instante. Nosotras ya la conocíamos, pero tardamos un montón de tiempo en descargarla. Hasta que finalmente lo hicimos después de haber estado viajando unos meses, y nos sentíamos hasta bobas de no haberlo hecho antes. Luego, tener un plan de internet nos resolvió muchos problemas. Compramos en Panamá uno que, con 25 dólares mensuales, tenemos conexión ilimitada para dos celulares. Y la verdad que es fundamemtal para el whatsapp, el GPS, para descargar canciones nuevas y ver películas y trabajar también, o seguir haciendo clases.Con respecto a ese último punto Ishtar, que vivió antes de la pandemia varios años en Buenos Aires, está haciendo su tesis final para recibirse de dramaturga de la Universidad Nacional de las Artes. Como trabajo de cierre, está produciendo un biodrama inspirado en este viaje, donde cuenta su experiencia como una pareja de migrantes hondureñas.“La obra tiene físicamente nuestras cosas: las tazas, los platos, la cama y nuestros objetos del cotidiano, pero también. ¿Cuándo se presentará? En el teatro de La Cárcova -en Costanera Sur- el 2 de septiembre próximo.