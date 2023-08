"Se tomaron medidas para dar previsibilidad y estabilidad macroeconómica"

El secretario de Industria justificó las medidas tomadas tras las PASO. /Foto: Leo Vaca.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó este martes que, frente a las "turbulencias en el mercado financiero" a raíz del triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) del pasado domingo.De Mendiguren planteó que el resultado electoral "trajo muchas turbulencias en el mercado financiero, tanto aquí como en el exterior", razón por la cual Economía tomó este lunes "medidas para dar previsibilidad y dar estabilidad macroeconómica"."Tenemos que dar previsibilidad a la macroeconomía y sobre todo mantener los niveles de crecimiento y también los niveles de desempleo a la baja", expresó esta mañana De Mendiguren en declaraciones a Télam Radio.En esta línea, subrayó que"Por eso que todos nuestros esfuerzos se han concentrado y el mío en particular, que estoy en industria, van concentrados en mantener los niveles de crecimiento en el sector industrial y seguir con el desempleo a la baja", completó.De Mendiguren también remarcó que"Todos sabíamos que mucha gente estaba interesada hace tiempo en una devaluación brusca que nosotros no compartimos y además, forzados por el resultado electoral, nos llevó a tener que fijar, dar certidumbre, fijando el tipo de cambio hasta el 30 de octubre", subrayó.El funcionario agregó al respecto que "esto es muy importante cuando todos sabíamos que a lo mejor lo que aspiraba al Fondo Monetario Internacional (FMI) era índice entre el 50 y 60%".Añadió que "hay algo que realmente ha quedado claro en la gestión del ministro Massa y es cómo con el FMI hubo permanentes negociaciones y no concesiones".