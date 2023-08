Desde UxP criticaron las propuestas "anacrónicas" de Milei para salud y educación

Milei aseguró que va a cambiar el modo de financiar la salud porque “nada es gratis” / Foto: Archivo.

"Es un farsante. Habla de la casta y se abraza con el jefe de la casta, que es Mauricio Macri", dijo Rossi sobre Milei / Foto:Twitter

Nicolás Kreplak dijo que el plan basado en "vouchers" fracasó en todo el mundo / Foto: Archivo.

Una elección de tercios

Para Aníbal Fernández “la idea de Javier Milei en salud y educación es insostenible” / Foto: Archivo.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que "la elección nacional se ha dividido en tercios" pero remarcó que las primarias fueron "un primer paso".

El sistema de vouchers "fracasó en todo el mundo"

Lo que viene El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, comentó la reunión porterior a las PASO que mantuvo el gobernador Axel Kicillof con su gabinete y dijo que fue "importante para pensar lo que se viene ahora, no tanto en términos de campaña, sino en gestión".



"Gran parte de lo que se ha validado (con el triunfo de Kicillof en las PASO) es la buena gestión de Axel en la provincia, así que es ver cómo logramos ser lo más eficientes a la hora de ejecutar una gestión que ya tiene potencia y dinamismo. Hay que articular cosas que están instalándose, hay que mostrarle a la sociedad que se revalidó una gestión muy presente y cerca de la gente porque se ha trabajado mucho y la enorme mayoría del pueblo lo vio", aseveró.



De a cara a las elecciones generales, Kreplak dijo que es necesario "hablar mucho", ya que "hay un proyecto de país que proponen (Sergio) Massa y Kicilof, con integración y defensa nacional, y otro proyecto de país más extranjerizante, de perder lo nacional y entregar a la nación al precio más barato, hay que discutir las aristas de cada uno de los proyectos para que la gente no elija engañada".

Dirigentes derechazaron este martes las propuestas dedel candidato presidencial de, Javier Milei, mientras en la coalición oficialista se debaten diversas estrategias de cara a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, tras los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo.A dos días de esa jornada electoral, en la que Milei resultó el precandidato más votado, el oficialismo incrementó sus críticas a las propuestas dely marcó sus diferencias, en lo que sería una de las estrategias que impulsa la conducción de la campaña electoral de Sergio Massa en esta segunda etapa de cara a los comicios del 22 de octubre y una eventual segunda vuelta electoral en noviembre.En esa instancia, que, de darse, está pautada para el 19 de noviembre, UxP planifica que seay, por eso motivo, su misión será la de, según indicaron desde la denominada 'Mesa Massa Presidente' que funciona desde el búnker de la calle Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de San Nicolás, a una cuadra de la Casa Rosada.En la búsqueda de ", como anticipó el domingo último el ministro de Economía y candidato oficialista desde el búnker Complejo C del barrio de Chacarita, donde el oficialismo se reunió a esperar los resultados de las PASO, varios dirigentes comenzaron con, con el mensaje de que "el único que le puede ganar" a Milei es el ex intendente de Tigre.En esa sintonía, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UxP,, llamó a "desenmascarar" al aspirante presidencial de La Libertad Avanza, a quien calificó de "farsante" y criticó por expresar "ideas anacrónicas" que, en el caso de llegar al Gobierno, van aEl compañero de fórmula de Massa además consideró que la elección presidencial "no está cerrada" y pidió no "sobredimensionar" la elección realizada por Milei en las primarias del pasado domingo, en las que su precandidatura cosechó el 30,04% de los votos."Yo, que no lo subestimé nunca, tampoco quiero sobredimensionarlo ahora. Nosotros sacamos el 27%, pero Milei sacó el 30%. No es Cristina (Fernández de Kirchner) que ganó (la elección presidencial) en 2011 con el 54%. Está muy lejos de esa situación", evaluó Rossi.En ese sentido, agregó: "Esta no es una elección que está cerrada sino absolutamente abierta. Quiero bajar a la tierra la sorpresa: Milei puede entrar al balotaje, pero también puede quedar afuera, y lo mismo nos puede pasar a nosotros y a Patricia Bullrich", precandidata presidencial de Juntos por el Cambio., sostuvo Rossi.Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que "la elección nacional se ha dividido en tercios" pero remarcó que las primarias fueron"Nuestro espacio tiene un piso y yo creo que de acá a octubre vamos a crecer mucho", estimó Jalil.El mandatario provincial de uno de los pocos distritos en los que se impuso UxP a nivel presidencial expresó que las PASO sony consideró que en los comicios del domingo pasado "se jugaron múltiples factores"."Me encontré gente que me dijo 'voy a votar a (Javier) Milei (LLA) y después a ustedes'. Hubo muchos de esos casos en las caminatas que hice durante la campaña. En las PASO hay mucho voto emocional", contó.Por eso, el gobernador consideró que desde UxP es necesario "ir a buscar a todos los votantes y explicar el contexto tan complejo" en el cual el oficialismo "tuvo que gobernar".Para Jalil, el oficialismoAl puntualizar las diferencias con Milei, el ministro de Seguridad,, salió al cruce de las propuestas del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) en materia de salud y educación."La idea de Javier Milei en salud y educación es insostenible", afirmó Aníbal Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en respuesta a las declaraciones realizadas por el referente de la ultraderecha.Para Milei, en el caso de que la ultraderecha llegue a la Presidencia, la idea esporque "nada es gratis", por lo que "nosotros vamos a dar los recursos para que vos decidas donde atenderte".Al respecto, el ministro de Seguridad se preguntó: "Cuánto saldría la manutención de la infraestructura y educación del Colegio Nacional Buenos Aires, la Facultad de Derecho y el hospital Fernández".En esa línea, remarcó queEn la misma línea, el ministro de Salud bonaerense,, criticó la propuesta de Milei porque "el sistema de vouchers no es nuevo, es muy viejo y ha fracaso en todo el mundo"."Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años ´70 comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona", aseveró., recordó el ministro bonaerense.En un análisis más amplio, el experimentado intendente del municipio bonaerense de Berazategui, Juan José Mussi, planteó que en esta etapa de la campaña el oficialismo "debe explicar en estos dos meses lo que se puede venir" si en las generales de octubre "se imponen opciones de derecha" y "hacer una propuesta para resolver los problemas cotidianos"."Nos dejaron una deuda (con el Fondo Monetario Internacional) que es la causante de todo lo que está pasando. No tenemos dólares, hay que ir a buscarlos para tratar de sostener la economía nacional. Todo eso el ciudadano no lo entiende y se lo tenemos que explicar", subrayó el intendente de Berazategui.En ese sentido, remarcó que una de las iniciativas que debe implementar UxP es" y decirle a la gente que "se está trabajando con el FMI para que nos lleguen U$D 10 mil millones, tras perder U$D 21 mil con la cosecha"."Eso es lo que hay que decirle a la gente, porque ellos (Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza) no son el cambio", cerró.