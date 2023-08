Huellas de calzado, la pista para dar con el aventurero perdido en Tierra del Fuego

Gea, la perra entrenada que participa de la búsqueda de Torres / Foto: Cristian Urrutia

El último punto de localización del caminante fue informado el jueves 20 de julio, y desde entonces el aparato no volvió a prenderse.

El aventurero, padre de dos hijos pequeños y con experiencia en montañismo, emprendió la travesía hace 29 días

Los brigadistas voluntarios que buscan a un aventurero perdido desde hace 29 días en, en el sureste de Tierra del Fuego, siguen la pista de dos huellas encontradas cerca del lugar donde el hombre se comunicó por última vez con su familia, confirmaron este martes a Télam fuentes vinculadas al operativo.Los rescatistas convocados por los familiares de Elio Torres, un abogado de 42 años oriundo de la ciudad fueguina de Río Grande, lograron dar con una huella del calzado y otra de uno de los bastones de trekking utilizados por el caminante.La esposa de Torres, Manuela Lefipán, contó que los rastros aparecieron en el camino que va hacia Bahía Thetis, uno de los parajes por donde el aventurero pasó después de haber partido desde la zona norte del, con dirección hacia el sur, en un recorrido total estimado de 400 kilómetros., detalló la mujer a Télam.Según Lefipán, los rastros confirman el rumbo del aventurero unos días después de su partida, pero no se trata de huellas recientes, por lo que la búsqueda continúa.El hallazgo fue realizado por los tres rescatistas voluntarios que se encuentran en la zona desde el pasado viernes 11, y que se sumaron al operativo por iniciativa de la familia de Torres, quienes efectuaron un pedido de ayuda nacional e internacional.El grupo está integrado por dos baqueanos de Río Grande y por José Luis Orellana, director de un equipo de búsqueda y rescate de la ciudad de Punta Arenas, en Chile, acompañado por, una perra especialmente entrenada para este tipo de tareas.El ministerio de Gobierno fueguino, a cargo de la ministra Adriana Chapperón, coordina las actividades de búsqueda y se había negado a incorporar a más rescatistas por el riesgo que implica sumar más gente a una zona de difícil supervivencia en temporada invernal.Por eso, los familiares de Torres acudieron al Juzgado de Competencia Integral del municipio de Tolhuin, donde tramita la causa por la búsqueda del paradero del hombre.El juez José Pellegrino dictó una resolución autorizando la participación de los voluntarios siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las autoridades (entre ellos contar con un equipo satelital de geolocalización) y que los traslados y demás gastos logísticos sean afrontados por la familia.Lefipán informó este martes que Pellegrino los aceptó como querellantes en el expediente y que a partir de ello se realizó un pedido de medios de transporte (en especial helicópteros) ala través del“No recibimos información confiable por parte de las autoridades provinciales. Por ejemplo yo no soy informada desde el viernes sobre la marcha de las acciones que se realizan. Necesitamos un compromiso mayor y no abandonen la búsqueda”, se quejó la esposa.El aventurero, padre de dos hijos pequeños y con experiencia en montañismo, emprendió la travesía hace 29 días, a través de un recorrido de suma complejidad técnica que incluye caminar por turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a severas condiciones climáticas, caracterizadas por hielo y nieve en invierno.Torres lleva un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que le permite enviar mensajes o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica, y que indica la posición georreferenciada del aparato cada vez que se lo enciende.El gobierno provincial informó que el operativo de búsqueda involucra a efectivos de distintos organismos de seguridad, como laademás de miembros de lay ahora, de voluntarios.