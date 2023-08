Agustín Rossi: "Tenemos que desenmascarar al farsante" de Milei

"Yo, que no lo subestimé nunca, tampoco quiero sobredimensionarlo ahora. Nosotros sacamos el 27%, pero Milei sacó el 30%".Foto: Víctor Carreira.

El jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, llamó este martes a "desenmascarar" al economista y aspirante presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien calificó de "farsante" y criticó por expresar "ideas anacrónicas" que, en el caso de llegar al Gobierno, van a "generar dolor al conjunto de la sociedad argentina".



"Tenemos que desenmascararlo al farsante este porque no tiene nada de novedoso. Trae ideas anacrónicas que no funcionaron en ningún lugar del mundo y lo único que van a generar es mucho dolor para el conjunto de la sociedad argentina", aseguró Rossi en referencia a Milei, que, con el 30%, fue el más elegido entre los precandidatos presidenciales que se presentaron en las PASO del domingo último.



En declaraciones a la radio online FutuRock, el compañero de fórmula del ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que la elección presidencial "no está cerrada" y pidió no "sobredimensionar" el triunfo conseguido por Milei en las primarias.



"Yo, que no lo subestimé nunca, tampoco quiero sobredimensionarlo ahora. Nosotros sacamos el 27%, pero Milei sacó el 30%. No es la Cristina (Fernández de Kirchner) que ganó (la elección presidencial) en 2011 con el 54%. Está muy lejos de esa situación", evaluó Rossi.



Y sostuvo: "Esta no es una elección que está cerrada, sino absolutamente abierta. Quiero bajar a la tierra la sorpresa: Milei puede entrar al balotaje, pero también puede quedar afuera, y lo mismo nos puede pasar a nosotros y a Patricia Bullrich", la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).



Rossi: "Habla de la casta y se abraza con el jefe de la casta, que es Mauricio Macri". Foto: Fernando Gens.

Rossi consideró que, con la victoria de Milei en las PASO, "por primera vez la ultraderecha logró un posicionamiento" electoral "de estas características" en el país, y advirtió que UxP competirá en las generales "con un candidato que viene a destrozar la democracia" a 40 años de su recuperación.



"Es un farsante -insistió Rossi-. Habla de la casta y se abraza con el jefe de la casta, que es Mauricio Macri. Seguramente van a aparecer en las próximas semanas los apoyos de los sectores empresarios que lo están sosteniendo y que no han sido los grandes constructores de la Argentina", dijo.



Para el jefe de Gabinete, además, Milei tiene "puntos de contacto" con Patricia Bullrich. "Ella lo alaba", comentó.



Por último, Rossi afirmó que el triunfo electoral de Milei en las PASO generó un "escenario de incertidumbre" financiera que llevó al Banco Central a implementar una serie de medidas para "afrontar la situación con una mayor cantidad de herramientas" y darle "estabilidad a la economía".



El Banco Central dispuso a partir de etse lunes un cambio en su política de administración del tipo de cambio, dejando de lado los ajustes diarios para aplicar una sola devaluación del 21,6% y establecerlo en $350 por dólar.



"Nos íbamos a enfrentar con una demanda muy fuerte de divisas que nos iba a generar una situación inestable con el tipo de cambio", explicó Rossi.