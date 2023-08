Aportan evidencia sobre cómo influye el polvo que rodea a las estrellas sobre los planetas

El trabajo se publicó recientemente en la prestigiosa revista científica The Astrophysical Journal..

"Las fuerzas que hacen que un planeta migre son muchas, pero una de las más importantes "es la fuerza gravitatoria del gas que, en la mayoría de las simulaciones, lleva a los planetas a acercarse a la estrella central"

La investigación

“Surgió la idea de colaborar, vinculando sus simulaciones hidrodinámicas con los modelos teóricos de formación planetaria que trabajamos en La Plata” Marcelo Miller Bertolami

Unaanalizó la importancia del, en un proceso que se conoce como, lo que podría incorporar a los modelos de formación planetaria "un ingrediente que es relevante y que hasta ahora no había sido tomado en cuenta", sostuvieron los especialistas.Se trata de un; y los otros dos desempeñándose como, quienes centraron su estudio en el rol del polvo en un proceso importante que se conoce como migración planetaria, es decir el cambio de órbita de los planetas motivado por las fuerzas de su entorno.El trabajo se publicó recientemente en la prestigiosa revista científica The Astrophysical Journal.Según explicaron, dentro del disco, las fuerzas que hacen que un planeta migre son muchas, pero una de las más importantes "es la fuerza gravitatoria del gas que, en la mayoría de las simulaciones, lleva a los planetas a acercarse a la estrella central".El problema que se plantea es que, explicaron, si en todos los sistemas dominara el gas, todos los objetos deberían estar cerca de la estrella, lo que haría imposible explicar cómo y por qué existen planetas alejados del centro, como ocurre en nuestro Sistema Solar.Es por ello que, en 2018, los argentinos, de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) de Chile y el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, se propusieron explorar por primera vez mediante simulaciones hidrodinámicas“Ese fue el primer estudio detallado sobre el rol del polvo en la dinámica de esos planetas, para ver si era tan cierto que ese pequeño componente en el disco era irrelevante. Y lo que ellos encontraron fue que el polvo sí jugaba un papel importante”, dijo, investigador del Conicet y uno de los autores del trabajo.Agregó que “, una fuerza gravitatoria que le hace cambiar su posición. En todas las investigaciones previas, se había estudiado el torque que provoca el gas, haciendo que los planetas vayan decayendo su órbita hacia el interior y terminen orbitando muy cerca de la estrella central, pero eso no alcanzaba a explicar la presencia de los muchos exoplanetas, o planetas extrasolares, que se ubican más alejados”.Un congreso en 2019 hizo que se conozcan los investigadores y naciera este proyecto., dijo Marcelo Miller Bertolami, investigador del Conicet y autor del estudio.Explicó que se incorporaron esos resultados al modelo de formación planetaria, que venían desarrollando en el Grupo de Astrofísica de La Plata, y por primera vez se pudo inferir "cómo es el impacto de ese torque en la migración de los planetas a lo largo de millones de años, que es lo que dura la vida de esos discos".(la que hay entre la Tierra y Júpiter) y más alejadas, hasta dos veces la órbita de Neptuno, el planeta más lejano de nuestro Sistema Solar.Para Miller Bertolami, lo destacado del trabajo "es quey que nosotros entendemos que deberá comenzar a considerarse”.