Amenaza de bomba en la estación Constitución. Foto: Leo Vacca

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó en la mañana de este martes u, lo que impidió el normal desplazamiento de pasajeros que arribaban o querían partir desde allí pero sin que se afectara el servicio del tren Roca ni de la línea C del subte.Tras la alerta, recepcionada cerca de las 9.30, efectivos de la división antibombas de la PFA revisaron inicialmente el tren Marplatense y luego el resto de la estación ferroviaria, informaron a Télam fuentes policiales y de Trenes Argentinos.Según fuentes de las empresas del servicio de trenes y de subtes,y se procedió a evacuar a los pasajeros por una puerta lateral.Aclararon, no obstante, que ambos servicios continuaron operando, aunque mientras duró el operativo los trenes desde Constitución partieron sin pasajeros.En tanto, la calle Brasil, entre Lima y General Hornos, en el ingreso principal de la estación, estuvo cerrada al tránsito mientras duró el operativo y el SAME dispuso ambulancias por precaución.