Arroyo aseguró que "se puede revertir el resultado" planteando temas prioritarios

El diputado nacional Daniel Arroyo dijo que el oficialismo puede revertir la elección "si la gente ve que podemos mejorar" / Foto: Archivo.

"Hay una parte importante de la población que siente que el gobierno no ha dado respuestas" Daniel Arroyo, diputado nacional

Para Arroyo, Unión por la Patria debe poner el acento en le precio de los alimentos y en la inseguridad / Foto: Maximiliano Luna.

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo aseguró este martes que el resultado adverso que el oficialismo obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebraron el domingo pasado "se puede revertir" de cara a las elecciones generales de octubre, si se realiza una campaña que ponga el acento"Se puede revertir el resultado en la medida que pongamos el acento en el precio de los alimentos y el problema de la inseguridad. No es que en diez semanas podamos resolver esas cuestiones, pero sí encarar políticas para que la gente vea que podemos mejorar en esas dos cuestiones", señaló Arroyo en declaraciones a Radio AM 1350.Para el exministro de Desarrollo Social, "hay mucha gentey tiene dificultades para llegar a fin de mes"."Eso tiene mucho que ver con el pan que esta a 800 pesos, la leche arriba de los 350 pesos y el kilo de asado que está arriba de 1.400 pesos", analizó.El legislador se refirió también al triunfo que alcanzó en las PASO el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y consideró que "hay mucha gente que, que no ve para donde van las cosas"."Especialmente, eso se nota con los jóvenes y eso se reflejó en un voto importante a favor de opciones que plantean un cambio. El Gobierno actual hay que dividirlo en dos partes. En pandemia y fuera de pandemia. Dentro de diez años, cuando no sea debate de periodistas, pero sí de historiadores," durante la emergencia al momento de "mantener la paz social, la cuestión sanitaria y laboral", reflexionó.En ese sentido, Arroyo recordó que en la pospandemia "el problema central fue la inflación y hay una parte importante de la población que siente que el gobierno no ha dado respuestas".