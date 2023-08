Para Zamora, Unión por la Patria "puede llegar al balotaje"

Para Zamora, el voto a Milei tuvo que ver con la canalización de la bronca.

El triunfo de Milei

"La gente encontró una persona donde canalizar la bronca. No hay que enojarse por eso" Julio Zamora

El intendente de Tigre y candidato a su reelección por Unión por la Patria (UxP),, consideró que "las internas partidarias muchas veces impiden la unanimidad" de los votos en un frente electoral y además estimó que el candidato presidencial oficialista"puede llegar al balotaje" en noviembre.En declaraciones a la radio online FN Futurorock y al ser consultado sobre sus expectativas respecto a UxP de cara a las elecciones de Octubre, Zamora señaló:porqueSobre el triunfo del candidato presidencial libertarioen las elecciones PASO del pasado domingo, Zamora analizó que "a nivel nacional, hay dos fenómenos, uno tiene que ver con Milei, en quien la gente encontró una persona donde canalizar la bronca. No hay que enojarse por eso".A la hora de referirse a la interna de UxP en Tigre, que lo tuvo como ganador frente a la titular de Aysa, quien aspiraba a ser la candidata de ese distrito bonaerense, Zamora sostuvo que, debido a que venían de "una situación muy tortuosa, una injusticia" por no haber podido estar "en la lista de Massa"."Eso se nacionalizó, por lo que estuvo en todos los medios de comunicación y los vecinos tuvieron que cortar dos veces la boleta para poder votarme", valoró.Respecto a la campaña realizada en esta etapa de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en ese distrito, manifestó que era "una situación muy desigual" y que tuvieron que "hacer un trabajo muy fuerte para enseñarle el voto a los vecinos".En Tigre, UxP tuvo dos listas para presidente, una encabezada por Massa y la otra por Juan Grabois, pero la particularidad fue que la nómina local que lideraba el actual intendente no iba junto a la lista de Sergio Massa.Al respecto, señaló que. Y agregó: "A mí me perjudicó no estar en su boleta, pero a él -Massa- también".Con respecto a la relación con Massa y Malena Galmarini luego de las elecciones internas, Zamora contó: "Me llamó Malena, luego le mandé un mensaje a Sergio, es una situación que yo no quería.", cerró.