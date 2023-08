Una muestra reivindica el legado de Lucrecia Moyano, pionera del diseño argentino

La ex/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

/ Foto: Eliana Obregón

Larisa Mantovani, la curadora. / Foto: Eliana Obregón

Una exhibición en elpresenta -hasta enero de 2024- el legado de(1902-1998), diseñadora, ilustradora, artesana, pionera del diseño en la Argentina y referente en la fabricación de vidrios -en una época donde esa disciplina estaba copada por hombres-, desde un enfoque que reivindica no sólo su aporte sino que también refleja la potente relación entre arte y diseño.En el antiguo Palacio Errázuriz, en las habitaciones que pertenecieron a las mujeres de la casa,, y donde hasta hace no mucho funcionó la sede del Museo Nacional de Arte Oriental, se despliega la exposición de numerosos y variados ejemplos de obras en vidrio, de las Cristalerías Rigolleau, donde Moyano fue la directora artística: piezas moldeadas, que escapan al carácter serial para asumir estatus de únicos, y que llevan la impronta de esta diseñadora que rara vez firmaba las piezas que realizaba en la fábrica donde trabajó entre 1934 y 1962., cuenta a Télam la curadora, quien investigó para su tesis doctoral el caso de las cristalerías Rigolleau, con sede en Berazategui, donde la figura de Lucrecia Moyano aparece como una pionera.Desde pequeña, Moyano tuvo inclinación por las artes. Se educó con una institutriz, aprendió dibujo y acuarela con la pintora, trabajó en el periódico La Prensa, en donde publicaba sus bocetos y, en su extensa carrera, recibió numerosos reconocimientos en Salones de Acuarelistas y de Artistas Decoradores, así como en exposiciones internacionales en Brasil, Estados Unidos y Francia, en muestras colectivas e individuales. Ella y sus hermanas -Lila, Leonor, Leticia y Lía- compartían las iniciales de su nombre y apellido, así como la curadora lo hace hoy con la artista, aunque solo por puro azar., resume la curadora durante una recorrida por la muestra.En la primera sala, encerradas en grandes vitrinas, se encuentran algunas de sus piezas más características y otras conmemorativas que narran la historia de la famosa cristalería donde Moyano se destacó por el diseño y producción de objetos únicos que tenían un fuerte componente manual. Las obras en vidrio realizadas bajo su dirección artística representan la colección más grande de manufactura nacional que se conserva en el Museo Decorativo., dice Mantovani.Hay por ejemplo piezas antropomorfas, hay algunas hechas con burbujas -cuando comenzó a usarse como recurso estético para dar un carácter moderno a las obras- hay una inmensa copa como de trofeo, con asas a los costados, realizada para conmemorar la primera vez que se encendió el horno en la fábrica, y que lleva la firma de todos los empleados, incluida la de Louis Pierrot, que era uno de los maestros vidrieros:, señala Mantovani.En esta parte se pueden ver además las primeras fuentes Pyrex que se fabricaron en Argentina, objetos utilitarios con dimensión artísticas, o algunas piezas expuestas en el Salón Nacional de Artistas Decoradores:, relata la curadora sobre estos trabajos fruto de un vínculo fecundo entre industria y artes., reza el texto de sala.Lo cierto es que Moyano tomaba el dibujo y la acuarela como sus guías para idear proyectos únicos que luego se concretaban en otras materialidades, como el vidrio o el textil., explica la curadora y añade que la artista se ocupó deLas creaciones que realizó Moyano incluyen vajillas, vasos, jarrones, piezas hechas a mano, y no solo integraron la muestra l’Art du verre en el Museo de Artes Decorativas de París en 1951, sino también se exhibieron en el Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París de 1937 y en la Feria Mundial de Nueva York.El recorrido por la muestra revela una constante tensión entre la estandarización industrial y la innovación artística, como es el caso de la única alfombra que se conserva de las diseñadas por Moyano, cuando desplegó su arte en textiles, creados a partir de sus diseños en las fábricas Dándolo y Primi y El Espartano., cuenta la curadora.Para entender el espíritu de trabajo de Lucrecia Moyano se puede apelar a una de las vitrinas donde se conservan los "whimsies" (en inglés antojos o caprichos): en los escasos tiempos libres en la fábrica, los obreros del vidrio tenían la oportunidad de hacer objetos de su propia autoría, ya fuera con permiso de sus superiores o bien a escondidas. Eran piezas para ser regaladas entre familiares o enamorados y les permitían desplegar sus habilidades libremente, desde vasos hasta pisapapeles o souvenirs con nombres de parejas, que se vendían luego en la tienda Harrods.La última sala, con un fuerte estilo decimonónico, en elegantes vitrinas antiguas que pertenecieron a los Errázuriz, albergan las piezas de vidrio -- que pertenecieron a la colección personal de la familia Rigolleau, de los más destacados vidrieros internacionales, y que los mismos donaron al museo Decorativo junto con las piezas de Lucrecia Moyano.Algunas de sus obras se conservan actualmente en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en el Museo de Berazategui, en el Museo del Vidrio de Corning (una famosa ciudad vidriera de estados Unidos) y en el Brooklyn Museum.La exposición "Lucrecia Moyano. Diseño, arte e industria argentina" se puede visitar hasta enero 2024 en el museo ubicado en avenida Del Libertador 1902, de miércoles a domingos de 13 a 19, con entrada libre y gratuita.