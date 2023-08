Trump arriesga otra imputación en Georgia por presunta alteración del resultado electoral

Trump sigue en el ojo de la justicia. Foto: AFP

Trump sigue alegando que le hicieron fraude en las elecciones presidenciales de 2020

Los fiscales de Georgia que investigan el presunto intento del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado sureño comenzaron este lunes a presentar pruebas a un gran jurado, antes de otra probable imputación que causaría un nuevo impacto con miras a las generales de 2024.Sería eventualmente, donde volverá a medirse con el actual mandatario demócrata Joe Biden, con encuestas recientes que marcan empate técnico.Dos de los testigos contaron que les adelantaron para este lunes en vez de este martes la convocatoria a declarar.Por la mañana de este lunes les precedieronLa fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis creó este panel de ciudadanos con poderes de investigación para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.diciendo que "no debería" declarar en el caso., que lo derrotó por mínima diferencia.La pesquisa comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se hizo pública- en la que Trump pidió al funcionario local Brad Raffensperge, que "encontrara" las aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino que designan a electores de cada estado, que reunidos en colegio electoral votan por uno u otro candidato.para influir en los resultados de las elecciones.Los expertos jurídicos pronostican que la fiscal recurrirá a una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se lleva a cabo la investigación, consignó la agencia de noticias AFP.Trump fue inculpado en otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (con jurisdicción en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio, en una corte de Nueva York.