Omar Gutiérrez: "No me tomó por sorpresa el resultado de las PASO"

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez veía venir desde hace varios días el aluvión de votos para Milei / Foto: David Sánchez.

aseguró este lunes que no lo tomó "por sorpresa" el resultado de las PASO en las que, en la provincia patagónica, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, obtuvo el 39,04% de los votos."Hace diez días que veía que iba a pasar lo que pasó ayer (por el domingo).Así que a mí no me tomó por sorpresa", expresó el mandatario provincial en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, tras la presentación de un programa de financiamiento para MiPyMes de Neuquén.Gutiérrez manifestó que Mileiy agregó que "para todos aquellos que pensaban que era una advertencia, es un hecho consolidado"."Me parece queque es un claro mensaje también a la dirigencia", opinó el gobernador y señaló que "es una nueva etapa y una nueva época; independientemente de lo que pase en octubre ya no hay más dos, y obviamente que habrá que ver cómo transitan las estrategias electorales en las cuales todas van a sufrir modificaciones".Sobre los resultados obtenidos por el Movimiento Popular Neuquino, que participó con dos listas cortas, sólo parlamentarias, Gutiérrez aseguró que"Nosotros vamos solamente con categoría electoral a diputado nacional ydestacó.Señaló que "hay mucho por hacer, mucho por trabajar, porque nosotros nos presentamos en inferioridad competitiva, pero asumimos el desafío de ser la únicaGutiérrez indicó quey les sugirió que "se sienten con cada uno de los candidatos a presidentes y presenten nuestra propuesta para el desarrollo de Neuquén para que ya con anticipación, sea quien sea el presidente, se conozca adecuadamente cuál es la propuesta del ADN desarrollista de la provincia".Además, el gobernador neuquino destacóy manifestó que "Neuquén es un ejemplo de participación democrática".Señaló que "en la transición de este proceso electoral y en la recta final de la asunción de las nuevas autoridades se requieren y exigen consensos y acuerdos, porque el mapa político ideológico en esta foto ha quedado dividido en tres tercios,En la provincia de Neuquén, con el 98,26% de las mesas escrutadas,